Guns N’ Roses ćwiczą cover Black Sabbath przed finałowym koncertem "Back To The Beginning”. Ozzy Osbourne w coraz gorszym stanie

Guns N’ Roses zostali przyłapani na próbie coveru utworu Black Sabbath podczas jednego z niedawnych prób dźwięku, tuż przed wielkim finałem trasy “Back To The Beginning”, który odbędzie się w ten weekend.

Legenda rocka lat 80. dołączy jutro (sobota, 5 lipca) do pionierów metalu z Birmingham podczas ich ostatniego koncertu na żywo w rodzinnym mieście. Wydarzenie odbędzie się na stadionie Villa Park w Aston i będzie tym bardziej wyjątkowe, że na scenie po raz pierwszy od dwóch dekad pojawią się wspólnie Ozzy Osbourne, Tony Iommi, Geezer Butler oraz Bill Ward.

Guns N’Roses scoverują Black Sabbath

Oprócz Guns N’ Roses, w koncercie udział wezmą także inne wielkie gwiazdy sceny rockowej i metalowej, takie jak Metallica, Slayer, Pantera, Alice In Chains, Gojira, Anthrax, Billy Corgan ze Smashing Pumpkins, KoRn, Tool, Steven Tyler z Aerosmith oraz pozostali członkowie Soundgarden. Reżyserem muzycznym wydarzenia będzie Tom Morello z Rage Against The Machine, a całość poprowadzi aktor Jason Momoa. Koncert będzie transmitowany na żywo na całym świecie.