Gungrave G.O.R.E na nowym trailerze. Krótko, ale treściwie

Tytuł trafi na PC i konsole PS4, PS5, Xbox One i Series X/S.

Produkcja bazuje na popularnym serialu anime. Głównym bohaterem Gungrave ma być lekko niezrównoważony jegomość o imieniu Grave, który dysponuje różnych rodzajów pistoletami – a poza tym zna tajniki sztuk walki. Postać będzie eliminować przeciwników, siejąc wokół zamęt.

Gungrave G.O.R.E – data premiery i platformy

W strzelankę od IGGYMOB zagrają pecetowcy i posiadacze konsol PlayStation 4, PlayStation 5, Xboksa One i Series X/S. Przy okazji poniższy trailer potwierdza ogłoszoną wcześniej dokładną datę premiery tytułu. Ma on trafić do sklepów 22 listopada.