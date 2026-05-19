Disney ma plan na uratowanie Gwiezdnych wojen Chcą przywrócić Anakina Skywalkera na stałe

Aktor ma wrócić nie tylko do ról gościnnych w najnowszych projektach z Gwiezdnych wojen.

Hayden Christensen znów na dobre zadomowi się w uniwersum Gwiezdnych wojen. Według najnowszych doniesień aktor wcielający się w Anakina Skywalkera ma pojawić się nie tylko w drugim sezonie Ahsoki, ale również w co najmniej dwóch kolejnych projektach przygotowywanych przez Lucasfilm. Gwiezdne wojny – Anakin Skywalker powróci na dłużej do serii Po latach nieobecności Christensen powrócił do odległej galaktyki w serialu Obi-Wan Kenobi, gdzie ponownie założył zbroję Dartha Vadera. Później wystąpił w Ahsoce, pokazując się zarówno jako duch Mocy, jak i w sekwencjach nawiązujących do czasów Wojen klonów.

Finał pierwszego sezonu Ahsoki wyraźnie zasugerował, że Anakin odegra większą rolę w dalszej historii. Bohaterki serialu, Ahsoka Tano oraz Sabine Wren, znalazły się na planecie Peridea, gdzie wsparcie dawnego mistrza może okazać się kluczowe. Według branżowych przecieków Hayden Christensen ma już zagwarantowany udział w przynajmniej dwóch kolejnych produkcjach z uniwersum Star Wars. Obecnie nie wiadomo, czy będzie to Anakin Skywalker, Darth Vader, czy może obie wersje tej samej postaci.

Wśród potencjalnych projektów wymienia się między innymi drugi sezon Obi-Wana Kenobiego, choć Disney+ i Lucasfilm nie ogłosiły jeszcze oficjalnie kontynuacji. Powstają także nowe filmy, w tym produkcja skupiona na Rey oraz kolejna kinowa trylogia. Wiem, że mój przyjaciel Ewan również chętnie by do tego wrócił. To świetny etap w historii Star Wars i można byłoby opowiedzieć w nim naprawdę znakomite historie. Kto wie, może pewnego dnia to się wydarzy. To wymagałoby odrobiny cyfrowego odmłodzenia, ale uwielbiam tę postać. Bardzo chciałbym dalej odkrywać historię Anakina, a także wrócić do okresu, w którym był Darthem Vaderem. Wciąż jest tu wiele historii, które można opowiedzieć – przyznał Christensen na pytanie o potencjalny powrót serialu o Kenobim. Popularność aktora wśród fanów jest dziś większa niż kiedykolwiek. Wszystko wskazuje na to, że Lucasfilm zamierza to wykorzystać, dając Christensenowi jeszcze więcej okazji do ponownego wcielenia się w jednego z najważniejszych bohaterów sagi.

