Gundam powraca z angielskim dubbingiem. Mamy zwiastun i datę premiery anime Mobile Suit Gundam Hathaway: The Sorcery of Nymph Circe

Mobile Suit Gundam Hathaway: The Sorcery of Nymph Circe to nowe anime, które otrzymało właśnie zwiastun z datą premiery.

Mobile Suit Gundam Hathaway: The Sorcery of Nymph Circe to film, który jest drugą odsłoną trzyczęściowej adaptacji powieści autorstwa Yoshiyuki Tomino, zatytułowanych Mobile Suit Gundam: Hathaway’s Flash. Produkcja zadebiutowała w Japonii 30 stycznia i szybko osiągnęła duży sukces finansowy. W ciągu 48 dni zarobiła ponad 2,5 miliarda jenów, co pozwoliło jej przebić wynik pierwszej części z 2021 roku.

Póki co, produkcja trafi do kin w Ameryce Północnej już 15 maja, kontynuując historię rozpoczętą w pierwszej części trylogii, ale jest spora szansa, że w niedalekiej przyszłości film trafi na Crunchyroll. Oficjalny opis fabuły przedstawia się następująco: