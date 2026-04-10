Gundam powraca z angielskim dubbingiem. Mamy zwiastun i datę premiery anime Mobile Suit Gundam Hathaway: The Sorcery of Nymph Circe

Mateusz "Gucio1846" Kapusta
2026/04/10 09:00
Mobile Suit Gundam Hathaway: The Sorcery of Nymph Circe to nowe anime, które otrzymało właśnie zwiastun z datą premiery.

Mobile Suit Gundam Hathaway: The Sorcery of Nymph Circe to film, który jest drugą odsłoną trzyczęściowej adaptacji powieści autorstwa Yoshiyuki Tomino, zatytułowanych Mobile Suit Gundam: Hathaway’s Flash. Produkcja zadebiutowała w Japonii 30 stycznia i szybko osiągnęła duży sukces finansowy. W ciągu 48 dni zarobiła ponad 2,5 miliarda jenów, co pozwoliło jej przebić wynik pierwszej części z 2021 roku.

Mobile Suit Gundam Hathaway: The Sorcery of Nymph Circe na nowym zwiastunie

Póki co, produkcja trafi do kin w Ameryce Północnej już 15 maja, kontynuując historię rozpoczętą w pierwszej części trylogii, ale jest spora szansa, że w niedalekiej przyszłości film trafi na Crunchyroll. Oficjalny opis fabuły przedstawia się następująco:

Jest rok U.C.0105, dwanaście lat po Rebelii Chara. Organizacja MAFTY rozpoczęła walkę z tyranią Federacji, dokonując zamachów na jej ministrów. Jej przywódcą jest w rzeczywistości Hathaway Noa, syn Brighta Noi, który walczył w Wojnie Jednorocznej u boku Amuro Raya. Dręczony traumą z przeszłości, Hathaway spotyka tajemniczą dziewczynę o imieniu Gigi Andalucia, której niezwykłe zdolności budzą w nim dawne wspomnienia. Pod wpływem jej zagadkowych słów nadal przygotowuje się do realizacji misji MAFTY – ataku na konferencję w Adelajdzie. Kenneth Sleg z Sił Federacji Ziemskiej opracowuje plan obrony konferencji oraz eliminacji MAFTY, a także otrzymuje tajną propozycję od Handleya Yoxona z Organizacji Policji Kryminalnej. Podczas gdy Hathaway i Kenneth dążą do realizacji swoich celów, Gigi również wyrusza do Hongkongu, by odegrać własną rolę w nadchodzących wydarzeniach.

Oryginalna historia została opublikowana w latach 1989-1990 i osadzona jest w uniwersum znanym z filmu Mobile Suit Gundam: Char's Counterattack. Fabuła skupia się na Hathawayu Noa, synu Brighta Noi, i rozgrywa się dwanaście lat po wydarzeniach przedstawionych w tym obrazie. Poniżej możecie zobaczyć pełen akcji zwiastun nowego Gundama:

Źródło:https://www.crunchyroll.com/news/latest/2026/4/9/mobile-suit-gundam-hathaway-the-sorcery-of-nymph-circe-anime-film-dub-trailer?srsltid=AfmBOopw3orwk0U1BheoqKkHTFG3-uFrzsK4Ze1vlRmQMZQ_BMumw81c

Dziennikarz, lektor, zawodnik eSportowych mistrzostw świata eMotoGP :)

