Gundam powraca z angielskim dubbingiem. Mamy zwiastun i datę premiery anime Mobile Suit Gundam Hathaway: The Sorcery of Nymph Circe

Mobile Suit Gundam Hathaway: The Sorcery of Nymph Circe to nowe anime, które otrzymało właśnie zwiastun z datą premiery.
Mobile Suit Gundam Hathaway: The Sorcery of Nymph Circe to film, który jest drugą odsłoną trzyczęściowej adaptacji powieści autorstwa Yoshiyuki Tomino, zatytułowanych Mobile Suit Gundam: Hathaway’s Flash. Produkcja zadebiutowała w Japonii 30 stycznia i szybko osiągnęła duży sukces finansowy. W ciągu 48 dni zarobiła ponad 2,5 miliarda jenów, co pozwoliło jej przebić wynik pierwszej części z 2021 roku.
Póki co, produkcja trafi do kin w Ameryce Północnej już 15 maja, kontynuując historię rozpoczętą w pierwszej części trylogii, ale jest spora szansa, że w niedalekiej przyszłości film trafi na Crunchyroll. Oficjalny opis fabuły przedstawia się następująco:
Jest rok U.C.0105, dwanaście lat po Rebelii Chara. Organizacja MAFTY rozpoczęła walkę z tyranią Federacji, dokonując zamachów na jej ministrów. Jej przywódcą jest w rzeczywistości Hathaway Noa, syn Brighta Noi, który walczył w Wojnie Jednorocznej u boku Amuro Raya. Dręczony traumą z przeszłości, Hathaway spotyka tajemniczą dziewczynę o imieniu Gigi Andalucia, której niezwykłe zdolności budzą w nim dawne wspomnienia. Pod wpływem jej zagadkowych słów nadal przygotowuje się do realizacji misji MAFTY – ataku na konferencję w Adelajdzie. Kenneth Sleg z Sił Federacji Ziemskiej opracowuje plan obrony konferencji oraz eliminacji MAFTY, a także otrzymuje tajną propozycję od Handleya Yoxona z Organizacji Policji Kryminalnej. Podczas gdy Hathaway i Kenneth dążą do realizacji swoich celów, Gigi również wyrusza do Hongkongu, by odegrać własną rolę w nadchodzących wydarzeniach.
GramTV przedstawia:
Oryginalna historia została opublikowana w latach 1989-1990 i osadzona jest w uniwersum znanym z filmu Mobile Suit Gundam: Char's Counterattack. Fabuła skupia się na Hathawayu Noa, synu Brighta Noi, i rozgrywa się dwanaście lat po wydarzeniach przedstawionych w tym obrazie. Poniżej możecie zobaczyć pełen akcji zwiastun nowego Gundama:
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!