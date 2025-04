Guild Wars świętuje 20-lecie. Nowa aktualizacja i promocja na grę ze wszystkimi dodatkami

Choć trudno w to uwierzyć, kultowe MMORPG Guild Wars od studia ArenaNet w tym miesiącu będzie świętować 20-lecie premiery. Gra zadebiutowała w 2005 roku i wciąż cieszy się oddaną społecznością graczy, co samo w sobie jest imponującym osiągnięciem. Z okazji kolejnej okrągłej rocznicy twórcy przygotowali aktualizację z nową zawartością, a także specjalną edycję gry, którą można kupić w atrakcyjnej cenie.

Te przedmioty będą wypadać jako rzadkie łupy z przeciwników wysokiego poziomu, więc jeśli chcesz je zdobyć, musisz się trochę napocić – poinformowało ArenaNet.

Dla tych, którzy wolą mniej wymagającą drogę, do 6 maja w Embark Beach można odebrać wybrane limitowane miniaturki – jako przedmioty niepodlegające wymianie.

Z okazji jubileuszu dodano również nowe modyfikatory dla broni wyposażonych w głównej ręce. Modyfikatory znane jako „of the Profession” pozwalają zwiększyć poziom atrybutu głównego wskazanej profesji do 5 – nawet jeśli postać normalnie nie ma do niego dostępu. To otwiera zupełnie nowe możliwości tworzenia postaci. Co więcej, bronie z takimi modyfikatorami otrzymują specjalny efekt świetlny.