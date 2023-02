GTA: Vice City – The Definitive Edition w szalonej cenie na PlayStation Store

Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition zadebiutowało w listopadzie 2021 roku i nie podbiło serc fanów słynnej serii Rockstar Games. Niektóre gry wchodzące w skład pakietu były dostępne w usługach abonamentowych, takich jak PlayStation Plus Extra i Premium, a także Xbox Game Pass. Dzięki temu gracze mogli zapoznać się z odświeżonymi odsłonami klasycznych trójwymiarowych części serii Grand Theft Auto bez ponoszenia dodatkowych kosztów. Jeżeli ktoś nie zdążył z ich ograniem, wciąż może kupić cały zestaw lub GTA: Vice City – The Definitive Edition w przypadku konsol Sony. Nie każdy będzie mógł jednak sobie na to pozwolić, gdyż nieoczekiwanie cena gry znacząco wzrosła w PlayStation Store.

GTA: Vice City – The Definitive Edition za 679 zł w PS Store

GTA: Vice City – The Definitive Edition obecnie zostało wycenione na konsolach PlayStation 4 i PlayStation 5 na 679 zł. Cena jest o tyle zaskakująca, że cały pakiet w PlayStation Store kosztuje zaledwie 269 zł. Gracze z różnych krajów donoszą, że u nich również cena gry nieoczekiwanie wzrosła. Jest to więc globalny problem.