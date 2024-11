GTA: Vice City powraca w wersji na next-geny. Nowy zwiastun potwierdza zbliżającą się premierę

Nie wyszło z oficjalnym remasterem, to fani wzięli sprawy we własne ręce.

GTA: The Trilogy – The Definitive Edition zostało wydane już trzy lata temu, ale dopiero w tym miesiącu odświeżone wersje klasycznych gier z serii Grand Theft Auto doczekały się aktualizacji, które naprawiały oświetlenie. Nowa estetyka, która bliższa jest temu, co gracze znają z oryginalnych edycji, zebrała pozytywne opinie, a w sieci szybko pojawiły się bezpośrednie porównania. GTA: The Trilogy – The Definitive Edition wciąż jednak zmaga się z licznymi problemami, graficznymi glitchami i błędami. Zespół z Revolution Team od kilku lat pracuje nad własnym remasterem GTA: Vice City i właśnie zaprezentowali owoc swoich prac na nowym zwiastunie. Deweloperzy nie chcą popełnić błędu Rockstar Games oraz Grove Street Games i ogłosili, że ich projekt może doczekać się lekkiej obsuwy.

GTA: Vice City Nextgen Edition – nowy zwiastun i postęp prac

Revolution Team potwierdziło, że GTA: Vice City Nextgen Edition jest już ukończone w 95%. Prace nad modyfikacją znajdują się więc na końcowym etapie testów. Modderzy na bieżąco łatają kolejne napotkane błędy, ale niektóre z nich są na tyle poważne, że wymagają nieco więcej czasu. Twórcy chcą zapewnić graczom jak najlepsze wrażenia z rozgrywki w odświeżonym Grand Theft Auto: Vice City, dlatego ogłosili, że debiut projektu może zostać przesunięty na styczeń 2025 roku. Chcą jednak zdążyć z premierą jeszcze do końca bieżącego roku, ale nie zamierzają wydawać modyfikacji, która później będzie wymagała kolejnych poprawek i aktualizacji.