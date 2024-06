GTA: The Trilogy – The Definitive Edition z fenomenalnym wynikiem na Netflix

Najmniejszym zainteresowaniem cieszy się z kolei GTA III, które pobrano 3,3 miliona razy. Udostępnione statystyki pokazują również, że po GTA: The Trilogy – The Definitive Edition w większości sięgają posiadacze urządzeń mobilnych z systemem iOS. W przypadku GTA: San Adreas użytkownicy sprzętów firmy Apple byli bowiem odpowiedzialni aż za 15,8 miliona pobrań. GTA: Vice City i GTA III pobrano natomiast na urządzeniach z systemem iOS odpowiednio 4,9 i 2,4 miliona razy.

Na koniec przypomnijmy, że GTA: The Trilogy – The Definitive Edition zadebiutowało w listopadzie 2021 roku na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S i Nintendo Switch. Jeśli jesteście ciekawi naszej opinii na temat wspomnianej kolekcji, to serdecznie zapraszamy Was do lektury: Recenzja Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition.