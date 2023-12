GTA: The Trilogy – The Definitive Edition na Netflixie. Trzy gry Rockstar Games trafiły na platformę

Użytkownicy mogą już pobierać Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition na Netflixie.

Zgodnie z zapowiedziami Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition trafiło już na platformę Netflix. Serwis zapewnił sobie ekskluzywność do remasterów trzech części GTA na urządzeniach mobilnych z systemem Android i iOS. Użytkownicy Netflixa mogą bez żadnych dodatkowych opłat zagrać w klasyczne odsłony Grand Theft Auto od Rockstar Games. GTA 3, GTA: Vice City i GTA: San Andreas znajdziecie w aplikacji Netflix na telefonach i tabletach, a także wyszukując te tytuły w Sklepie Play na Androidzie i App Store na urządzeniach Apple.

Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition z premierą na Netflixie

Grand Theft Auto III – The Definitive Edition: Witajcie w Liberty City. Tam, gdzie wszystko się zaczęło. W tym ogromnym, różnorodnym i otwartym świecie, z szaloną grupą postaci z różnych środowisk i przy swobodzie odkrywania wedle uznania, Grand Theft Auto III sprawia, że mroczny, intrygujący i bezwzględny świat przestępczości jest na wyciągnięcie ręki.

Grand Theft Auto: Vice City – The Definitive Edition: Witajcie w latach 80. To z tej dekady wielkich fryzur i pastelowych garniturów pochodzi historia jednego mężczyzny, który wspiął się na sam szczyt przestępczej hierarchii. Grand Theft Auto powraca z opowieścią o losach Tommy’ego Vercettiego, o zdradzie i zemście w przesiąkniętym światłem neonów tropikalnym mieście pełnym przesady i możliwości.

Grand Theft Auto: San Andreas – The Definitive Edition: Są wczesne lata 90. Po tym, jak kilku gliniarzy wrobiło go w morderstwo, Carl „CJ” Johnson zostaje zmuszony do wyruszenia w trudną podróż, która prowadzi go przez cały stan San Andreas, aby ocalić rodzinę i przejąć kontrolę nad ulicami.

Premiera gry odbyła się w listopadzie 2021 roku. Przypomnijmy, że Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition zostało pierwotnie wydane wyłącznie na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S i Nintendo Switch.