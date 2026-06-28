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GTA 6 za 80 dolarów to drogo? Po uwzględnieniu inflacji... to najtańsza część serii

Maciej Petryszyn
2026/06/28 14:30
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Cena Grand Theft Auto 6 przestała być tajemnicą. Teraz wszystko już wiadomo – i nie wszyscy są zadowoleni.

Chodzi oczywiście o cenę 100 dolarów za wersję Ultimate Edition, czyli tę z pełną zawartością. Ale to nie o niej będzie tutaj mowa.

Grand Theft Auto 6
Grand Theft Auto 6

Żadne GTA nie było tak tanie jak 6?

Mu skupimy się na bazowym wydaniu Grand Theft Auto 6, które na rynku amerykańskim zostało wycenione na 80 dolarów. W teorii to aż o 20 dolarów więcej niż Grand Theft Auto 4 czy też Grand Theft Auto 5 – ale tylko w teorii. W praktyce w grę wchodzi również inflacja, która przez ponad dekadę odczuwalnie wzrosła. Wzrosła na tyle, że de facto GTA 4 i GTA 5 przy jej uwzględnieniu były droższe niż GTA 6. Tyczy się to szczególnie Czwórki, która przy uwzględnieniu zmian wartości pieniądza kosztowała de facto ponad 93 dolary. Nadal jednak nie czyni to z niej najdroższej odsłony cyklu Rockstara. To miano należy bowiem do części pierwszej.

GramTV przedstawia:

Za GTA 1 z 1997 roku trzeba było zapłacić ówczesne 50 dolarów, a więc obecne prawie 104 dolarów. Żadne inne Grand Theft Auto nie przekroczył mitycznych 100 dolarów. Główny wniosek, jak jednak płynie z tych analiz, to to, że Grand Theft Auto 6 jest tak naprawdę… najtańszym GTA w historii. Z perspektywy czystej ekonomii i siły nabywczej dolara, gracze konsolowi nigdy nie płacili za premierowy hit Rockstara tak mało. Chociaż warto mieć na uwadze, że porównywanie siły nabywczej 1:1 bywa zdradliwe. Koszty życia, jak mieszkania czy jedzenie, wzrosły szybciej niż pensje, więc realnie możemy mieć mniej środków możliwych do przeznaczenia na rozrywkę.

Ceny poszczególnych odsłon GTA w dniu premiery i przy uwzględnieniu inflacji:

  • GTA 1 (1997, PS1): 50$ wtedy → 103,69$ po inflacji
  • GTA 2 (1999, PS1): 50$ wtedy → 99,62$ po inflacji
  • GTA 3 (2001, PS2): 50$ wtedy → 94,29$ po inflacji
  • GTA: Vice City (2002, PS2): 50$ wtedy → 92,42$ po inflacji
  • GTA: San Andreas (2004, PS2): 50$ wtedy → 87,77$ po inflacji
  • GTA 4 (2008, PS3): 60$ wtedy → 93,61$ po inflacji
  • GTA 5 (2013, PS3): 60$ wtedy → 85,87$ po inflacji
  • GTA 6 (2026, PS5): 80$

Aczkolwiek warto mieć na uwadze jeszcze jeden aspekt. Wszystkie odsłony od GTA 1 aż do GTA 5 wydawany było w wersji pudełkowej na płycie/płytach. Tymczasem GTA 6 jako pierwsza w historii płyty mieć nie będzie – zamiast tego w pudełku znajdziemy jedynie kartkę z kodem. Do tego dochodzi wspomniane Ultimate Edition, czyli ukrywanie części single’owej zawartości za paywallem. Co jednak najciekawsze, pomimo narzekań wielu graczy i tak deklaruje, że przy okazji listopadowej premiery sięgnie po droższą wersję gry.

Tagi:

News
Rockstar
Rockstar Games
cena
Grand Theft Auto
ceny
Grand Theft Auto VI
Grand Theft Auto 6
inflacja
Maciej Petryszyn

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

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Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112