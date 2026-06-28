GTA 6 za 80 dolarów to drogo? Po uwzględnieniu inflacji... to najtańsza część serii

Chodzi oczywiście o cenę 100 dolarów za wersję Ultimate Edition, czyli tę z pełną zawartością. Ale to nie o niej będzie tutaj mowa.

Żadne GTA nie było tak tanie jak 6?

Mu skupimy się na bazowym wydaniu Grand Theft Auto 6, które na rynku amerykańskim zostało wycenione na 80 dolarów. W teorii to aż o 20 dolarów więcej niż Grand Theft Auto 4 czy też Grand Theft Auto 5 – ale tylko w teorii. W praktyce w grę wchodzi również inflacja, która przez ponad dekadę odczuwalnie wzrosła. Wzrosła na tyle, że de facto GTA 4 i GTA 5 przy jej uwzględnieniu były droższe niż GTA 6. Tyczy się to szczególnie Czwórki, która przy uwzględnieniu zmian wartości pieniądza kosztowała de facto ponad 93 dolary. Nadal jednak nie czyni to z niej najdroższej odsłony cyklu Rockstara. To miano należy bowiem do części pierwszej.