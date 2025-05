GTA 6 z ukrytym nawiązaniem do Red Dead Redemption 2. Obie serie dzielą wspólne uniwersum?

Jak zauważył użytkownik SynthPotato w serwisie X oraz cph2001 na Reddicie , na banknotach pojawiających się w zwiastunie GTA 6 widnieją wizerunki prezydentów znanych z Red Dead Redemption 2. Sugeruje to, że oba tytuły mogą dzielić wspólny świat lub przynajmniej spójną linię historyczną. To pierwszy tak wyraźny sygnał sugerujący powiązanie między dwoma flagowymi markami studia.

Chociaż raczej nie powinniśmy spodziewać się wielu innych wyraźnych nawiązań do poprzedniej gry Rockstara, to już teraz gracze szukają poszlak, aby potwierdzić swoją teorię, że jeden z głównych bohaterów GTA 6, czyli Jason Duval, to potomek Arthura Morgana. Warto jednak przypomnieć, że jedyny syn Arthura, czyli Isaac, zmarł w wieku zaledwie kilku lat. O ile bohater Red Dead Redemption 2 nie miał innego potomka, o który mógł nawet nie wiedzieć, to ta fanowska teoria nie może się sprawdzić.

Przypomnijmy, że oficjalna data premiery Grand Theft Auto 6 została wyznaczona na 26 maja 2026 roku. Gra zmierza na konsole PlayStation 5 i Xbox Series X/S.