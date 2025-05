GTA 6 przyniesie rewolucję w serii? Dostrzeżono ważny szczegół na jednym ze screenów

To szczególnie intrygujące, ponieważ w historii serii GTA nigdy wcześniej nie pojawiły się dzieci – głównie z powodu brutalnej i kontrowersyjnej tematyki gier. Inaczej było w Red Dead Redemption 2, gdzie postacie dziecięce istniały, choć były całkowicie odporne na przemoc.

Społeczność Grand Theft Auto wciąż analizuje drugi zwiastun gry, który pojawił się w ubiegłym tygodniu, a także screeny przedstawiające świat, które zostały opublikowane przez Rockstar Games na oficjalnej stronie gry. Niektórzy odtwarzają nawet wspomniany trailer w GTA 5, co zachwyciło niektórych graczy. Inni skupiają się wyłącznie na dokładnym przeglądaniu dostępnych materiałów z GTA 6, aby odkryć wszystkie smaczki. Ostatnio głośno zrobiło się o nowym znalezisku, a konkretniej jednym ze screenów, a którym rzekomo widać dziecko.

Fani szybko podzielili się na dwa obozy. Część twierdzi, że to bez wątpienia dziecko, inni sugerują, że może to po prostu niski dorosły NPC. Dyskusja przypomniała o wcześniejszych domysłach po premierze pierwszego trailera z grudnia 2023 roku, kiedy to niektórzy fani sądzili, że widzą dzieci w tle słynnej sceny z „dziewczyną w błocie”.