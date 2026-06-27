GTA 6 nie otrzyma wydania na płycie. „To jest błędnie interpretowane”

Rockstar Games i Take-Two Interactive nie planują wypuszczać Grand Theft Auto 6 w wersji pudełkowej na płycie.

Jak potwierdzili Rockstar Games i Take-Two Interactive już podczas startu zamówień przedpremierowych, GTA 6 nie otrzyma wersji pudełkowej, która zawierać będzie płytę. Zamiast tego gracze znajdą w pudełku kod na cyfrową edycję gry. GTA 6 – słowa z maila od Rockstar Games zostały źle zinterpretowane Zamieszanie wokół tematu pojawiło się po wiadomości od wsparcia Rockstar, która trafiła do jednego z graczy pytających o wydanie na płycie. W odpowiedzi użyto sformułowania sugerującego, że fizyczna kopia będzie dostępna w kolejnych miesiącach. Wiadomość pojawiła się krótko po potwierdzeniu od insidera znanego jako Graczdari, że wydanie z płytą miałoby pojawić się po listopadowej premierze GTA 6.

Będzie można nabyć fizyczną kopię w ciągu kolejnych miesięcy. Jak ustalił The Hollywood Reporter, wiadomość faktycznie pochodziła od Rockstar, ale jej treść została źle zinterpretowana i bezkrytycznie powielona przez media. Osoba znająca plany wydawnicze przekazała serwisowi, że na ten moment nie ma planów tłoczenia płyt z Grand Theft Auto 6. Dotyczy to zarówno premiery, jak i okresu po debiucie gry. To sformułowanie jest błędnie interpretowane przez pełen nadziei internet. Na ten moment nie ma planów wypalania płyt z Grand Theft Auto 6, ani na premierę, ani kilka miesięcy później. Według źródła The Hollywood Reporter określenie „fizyczna kopia” odnosi się do tej samej wersji, którą Rockstar zapowiedział wcześniej, czyli pudełka z kodem. Z kolei wzmianka o „kolejnych miesiącach” miała dotyczyć okresu po samej zapowiedzi, a nie miesięcy następujących po premierze zaplanowanej na 19 listopada 2026 roku. Użyte w e-mailu określenie „fizyczna kopia” odnosi się do tej samej „fizycznej wersji”, czyli kodu w pudełku, którą zapowiedziano w środę. Z kolei sformułowanie „w kolejnych miesiącach” jest niezgrabnym odniesieniem do miesięcy następujących po środowym ogłoszeniu — przekazało źródło — a nie do miesięcy po premierze zaplanowanej na 19 listopada 2026 roku. Gracze będą mogli rozpocząć długi proces wstępnego pobierania ogromnej gry 12 listopada.

GramTV przedstawia:

Decyzja Rockstar może mieć ogromne znaczenie dla całego rynku. Fizyczne nośniki od lat tracą na znaczeniu w muzyce i filmach, ale w grach pudełka nadal pozostawały ważną częścią sprzedaży. Szczególnie dla kolekcjonerów, osób korzystających z rynku wtórnego oraz graczy, którzy lubią pożyczać produkcje znajomym. W przypadku wydania z kodem wszystkie te możliwości właściwie znikają. Cyfrowa dystrybucja ma dla wydawców oczywiste zalety. Pozwala ograniczyć koszty produkcji, zmniejsza udział pośredników i daje większą kontrolę nad sprzedażą. Według Kantan Games tradycyjni sprzedawcy detaliczni zatrzymywali około 30 procent ceny każdej gry, a kolejne 5 procent pochłaniała produkcja fizycznego wydania. Przy cenie na poziomie 79,99 lub 99,99 dolarów są to bardzo duże kwoty. Nie bez znaczenia pozostaje także skala samego projektu. Analitycy szacują, że produkcja Grand Theft Auto 6 mogła kosztować od 1 do 1,5 miliarda dolarów, a prace nad grą trwały około 13 lat. Rockstar Games i Take Two Interactive będą więc dążyć do maksymalizacji przychodów, szczególnie że premiera była już kilkukrotnie przesuwana, a oczekiwania wobec gry są gigantyczne. Dla graczy całkowite przejście na dystrybucję cyfrową oznacza jednak konkretne problemy. Cyfrowej kopii nie da się odsprzedać, pożyczyć ani łatwo przekazać innej osobie. Do tego współczesne produkcje AAA zajmują ogromne ilości miejsca na dyskach, więc rosnące znaczenie pobierania gier może dodatkowo zwiększyć zainteresowanie kartami rozszerzeń i większymi nośnikami pamięci. Przypomnijmy, że Grand Theft Auto 6 zadebiutuje 19 listopada 2026 roku wyłącznie na PlayStation 5 oraz Xbox Series X/S.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.