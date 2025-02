GTA 6 na PC? Dyrektor Corsair zna potencjalną datę premiery

Co istotne, Andy Paul odniósł się także do potencjalnego harmonogramu premiery GTA 6, sugerując, że według jego informacji gra zadebiutuje jesienią 2025 roku na konsolach, a na PC trafi kilka miesięcy później – na początku 2026 roku. Oficjalnie GTA 6 ma pojawić się najpierw na PlayStation 5 oraz Xbox Series X/S, co potwierdził Strauss Zelnick, dyrektor generalny Take-Two. Nie wykluczył jednak wersji PC, podkreślając, że platforma ta staje się „coraz ważniejszą częścią tego, co kiedyś było biznesem konsolowym”. Według Zelnicka, wydanie gry na PC może stanowić nawet 40% całkowitej sprzedaży. Z jego ust, na razie, nie padła jednak żadna konkretna data premiery na PC. Przewidywania dyrektora Corsair brzmią jednak wiarygodnie.