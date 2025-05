GTA 6 może znów zostać opóźnione? Znany insider dzieli się szczegółami

Dziennikarz dodaje jednak, że przesunięcie przez Rockstara raz otwiera drzwi do kolejnych decyzji tego typu. Schreier wyraźnie podkreśla, że GTA 6 może zostać opóźnione ponownie, co doprowadziłoby do kolejnej fali paniki wśród wydawców. Tytuł już teraz wpływa na daty premier gier takich jak Battlefield od EA czy nadchodzący projekt Hideo Kojimy. Brak pewności co do ostatecznego terminu sprawia, że deweloperzy nie wiedzą, czy planować swoje premiery wokół maja 2026, czy jeszcze później.

Na ten moment Rockstar nie odniósł się oficjalnie do doniesień Bloomberga. Oficjalnie, premiera GTA 6 jest wciąż planowana na 26 maja przyszłego roku.