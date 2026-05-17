Ghost of Yōtei: Legends nie spełniło oczekiwań? Twórcy potwierdzili dalsze plany

Sucker Punch potwierdziło, że raid dodany do Ghost of Yotei: Legends był „ostatnią dużą planowaną aktualizacją” dla sieciowego trybu współpracy. Dla części fanów może to oznaczać szybkie wygaszanie wsparcia dla Legends.
Ghost of Yotei: Legends – Sucker Punch kończy rozwój
Ghost of Yotei: Legends zadebiutowało z dużym rozmachem, oferując kooperacyjne misje inspirowane japońskim folklorem i rozwijając pomysły znane wcześniej z Ghost of Tsushima: Legends. Największym dodatkiem do trybu był raid pozwalający zmierzyć się z Lordem Saito i Smokiem, który pojawił się ponad miesiąc temu. W nowym wpisie na PlayStation Blog twórcy ujawnili, że wspomniany raid był ostatnią dużą zaplanowaną aktualizacją dla Legends. Według Sucker Punch zamyka on historię Yotei Six i stanowi finał przygotowanego wcześniej planu rozwoju trybu.
Aktualizacja „Raid” była naszą ostatnią zaplanowaną dużą aktualizacją dla trybu Legends. Zamyka ona historię „Yotei Six” w tym trybie. Bardzo cieszyło nas to, że gracze się w nią zagrywali, nadal w nią grają i czerpią z tego radość. To było wspaniałe doświadczenie.
Studio zaznaczyło jednak, że było zadowolone z aktywności graczy i odbioru kooperacyjnego modułu. Użycie słowa „planned” sugeruje jednocześnie, że w przyszłości mogą pojawić się jeszcze drobniejsze aktualizacje lub powrót do trybu, jeśli zainteresowanie społeczności okaże się wystarczająco duże.
Na ten moment nie wiadomo jednak, czy Ghost of Yotei: Legends będzie nadal otrzymywać regularne poprawki balansu, aktualizacje techniczne czy poprawki błędów. Sucker Punch nie przedstawiło dalszych planów dotyczących wsparcia po premierze ostatniego dużego dodatku.
