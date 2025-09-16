GTA 4 wygląda niesamowicie z nowym modem. Znacząca poprawa jakości gry Rockstara

Produkcja nie potrzebuje remastera, gdy fani sami przygotowali potrzebne ulepszenia.

Fani od lat czekają na odświeżone wydanie Grand Theft Auto IV, ale póki Rockstar Games milczy w tej sprawie, społeczność bierze sprawy w swoje ręce. Do sieci trafiła właśnie najnowsza wersja modyfikacji Fusion Fix 4.0, która nie tylko poprawia oprawę graficzną klasycznej gry, ale także usuwa liczne błędy i problemy trapiące pecetową edycję od dnia jej premiery. Dzięki temu Liberty City prezentuje się tak, jak zawsze powinno. GTA 4 – Fusion Fix 4.0 już do pobrania Autorzy określają Fusion Fix 4.0 jako „kompleksową modyfikację typu open source” przygotowaną z myślą o Grand Theft Auto IV: The Complete Edition. Projekt działa zarówno na PC, jak i na Steam Decku, a jego instalacja jest wyjątkowo prosta. Twórcy podkreślają, że ich celem było przywrócenie oryginalnego wyglądu gry znanego z konsolowej premiery w 2008 roku.

Z okazji premiery przygotowano także specjalną stronę internetową inspirowaną witryną GTA VI. Znajdziemy na niej interaktywne porównania, filmy oraz zrzuty ekranu pokazujące możliwości Fusion Fix 4.0, a także efektowny zwiastun w jakości 1440p. Fusion Fix 4.0 usuwa jeden z najbardziej irytujących błędów, czyli źle działającą opcję „Definition”. W oryginalnej wersji ustawienie to działało odwrotnie i wprowadzało rozmycie obrazu przez pozostałości kodu wygładzania krawędzi. Dzięki modyfikacji obraz jest ostry i klarowny. Naprawiono także problemy z efektem głębi ostrości, który wcześniej nie działał poprawnie w rozdzielczościach powyżej 720p. Teraz można regulować jego intensywność nawet w 4K. Podobnie poprawiono działanie rozmycia ruchu, które wcześniej było powiązane z „Definition” i nie działało prawidłowo przy wysokich liczbach klatek na sekundę. Obecnie jest to oddzielna opcja, dostępna w pięciu poziomach intensywności, działająca poprawnie nawet przy wysokim FPS. Twórcy wyeliminowali także problem drgających przerywników filmowych przy grze powyżej 30 FPS oraz błędy sterowania myszką przy wyższej liczbie klatek. Naprawiono również niedziałający efekt bloom w rozdzielczościach Full HD i wyższych, przywrócono poprawne działanie volumetrycznego oświetlenia, cząsteczek oraz usunięto liczne graficzne artefakty typu Z-fighting.

Modyfikacja przywraca również konsolową krzywą gamma, co eliminuje sprane kolory i poprawia wygląd wody, odbić oraz deszczu. Naprawiono cienie i oświetlenie zaktualizowane błędnie przez Rockstara w 2010 roku, a także uszkodzone światła na wieży Rotterdam Tower. Na tym jednak nie koniec. Fusion Fix 4.0 dodaje też zupełnie nowe elementy, jak zmieniające się pory roku inspirowane GTA Online. Jesienią Liberty City ozdabiają dekoracje halloweenowe, a zimą miasto pokrywa śnieg. Wprowadzono także promienie słoneczne w stylu Red Dead Redemption oraz możliwość pominięcia długiego intro, co skraca czas uruchamiania gry z 40 do około 10 sekund. Dodano nowe ikony dla kontrolerów Xbox Series X/S, PS5 i Steam Decka, opcję „zawsze biegaj” oraz możliwość poruszania się podczas korzystania z lunety snajperskiej, a nawet strzelania bez celowania przez nią. Nowa funkcja tone mapping pozwala dodatkowo ograniczyć prześwietlone miejsca na ekranie. Jeżeli chcecie pobrać Fusion Fix 4.0, to udajcie się na oficjalną stronę projektu. Tam też znajdziecie instrukcję instalacji i wszystkie szczegóły modyfikacji.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.