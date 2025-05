GT Manager opuszcza wczesny dostęp. Premiera pełnej wersji już w czerwcu

Symulator zarządzania wyścigami długodystansowymi zbliża się do mety. Jego pełna wersja zadebiutuje na początku czerwca na PC.

Po premierze we wczesnym dostępie we wrześniu ubiegłego roku, GT Manager szykuje się do oficjalnej premiery. Finalna wersja gry trafi na Steam i Epic Games Store już na początku czerwca, kończąc etap wczesnego dostępu.

GT Manager opuszcza wczesny dostęp

Za produkcję odpowiada studio The Tiny Digital Factory, które przygotowało rozszerzoną wersję popularnej mobilnej gry wyścigowej na PC. W GT Managerze wcielamy się w rolę szefa zespołu wyścigowego, który zarządza ekipą w wyścigach długodystansowych – od klasy GT2, aż po Hypercar, czyli najwyższą kategorię. W grze pojawiają się licencjonowane zespoły, takie jak Peugeot Sport, Porsche Penske Motorsport czy Alpine Endurance Team.