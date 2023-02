Gry z serii Resident Evil sprzedają się świetnie. Capcom chwali się wynikami

Capcom zaktualizował swoją listę najlepiej sprzedających się gier. Na stronie japońskiej firmy znajdziecie ranking najpopularniejszych tytułów. Zdradzę, że na pierwszym miejscu znajduje się Monster Hunter: World, które rozeszło się w nakładzie 18.6 miliona kopii. Jak możemy zaobserwować w zestawieniu, gry z serii Resident Evil radzą sobie naprawdę dobrze.

Popularność serii Resident Evil

Resident Evil 7 biohazard ma na koncie już 11.7 milionów sprzedanych egzemplarzy, co daje trzecią pozycję na liście. Czwarte miejsce z wynikiem 11.20 milionów kopii należy do Resident Evil 2 z 2019 roku. Resident Evil 5 i Resident Evil 6 mogą pochwalić się rezultatem na poziomie 8.6 milionów sprzedanych gier. Równie popularne jest Resident Evil Village, które znalazło już 7.4 miliona odbiorców.



Zachęcamy do zapoznawania się z pełną listą. W tym miejscu warto wspomnieć o nadciągającym Resident Evil 4 Remake, które dzisiaj otrzymało nowy zwiastun.