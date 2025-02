Gry usługi to zło? Niektórzy gracze uważają inaczej. MX vs ATV Legends z rekordową sprzedażą.

MX vs ATV Legends po swojej premierze mierzyło się z negatywnym nastawieniem graczy, jednak po zmianie formatu produkcji na grę usługę i dodawaniu regularnych aktualizacji, produkcja przeżywa prawdziwe odrodzenie.

Lars Wingefors, współzałożyciel i CEO Embracer Group, już w listopadzie 2024 roku zauważył, że MX vs ATV Legends znalazło się wśród dziesięciu najlepiej sprzedających się gier z katalogu wydawcy. Wtedy odniósł się również do powrotu Payday 3 na listę bestsellerów. Podczas prezentacji wyników za trzeci kwartał roku finansowego 2025, która miała miejsce 13 lutego, Wingefors ponownie podkreślił rosnącą popularność gry:

Cieszę się, że MX vs ATV Legends nadal rośnie w siłę. Gra zanotowała swój najlepszy miesiąc w historii w grudniu 2024 roku

Obecny sukces MX vs ATV Legends to wynik nie tylko konsekwentnego wsparcia, ale i dużych aktualizacji. Zaledwie dwa tygodnie temu wersja 3.18 wprowadziła dwa nowe wydarzenia na torze Lawrence Dog Pound, możliwość organizowania 16-osobowych turniejów online oraz dalsze poprawki w modelu jazdy motocykli.

Przejście produkcji na model gry usługi i dorzucanie regularnych DLC, zamiast porzucenia tytułu po słabym starcie, okazał się kluczem do sukcesu. Z nowymi funkcjami i rosnącą bazą graczy przyszłość tej produkcji wygląda obiecująco. Czy zatem gry usługi w każdym przypadku są problemem branży? Sytuacja MX vs ATV Legends zdaje się temu przeczyć. Co wy o tym sądzicie?