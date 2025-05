Gry PC nawet 90% taniej na Steam. Activision i Oferta Weekendowa kuszą hitami

Nowe przeceny obejmują dziesiątki znanych tytułów, w tym Call of Duty, Obra Dinn i Isles of Sea and Sky

Na Steam wystartowała nowa fala przecen w postaci dwóch wydarzeń: Activision Publisher Sale 2025 oraz Oferta Weekendowa. Zniżki sięgają nawet 90%, a na liście promocyjnych tytułów znalazły się zarówno hity AAA, jak i świetnie oceniane gry niezależne. Wśród najciekawszych propozycji pojawia się Isles of Sea and Sky, który zadebiutował niedawno i już teraz kupimy go za jedyne 22,40 zł – to najniższa cena w historii tej ciepło przyjętej gry logicznej.

Activision Publisher Sale 2025 oraz Oferta Weekendowa na Steamie

Poniżej zestawiliśmy kilkanaście najciekawszych ofert z Activision Publisher Sale 2025 oraz Oferty Weekendowej: