Gry od studia Blizzard Entertainment oficjalnie trafią na Steam

Być może niektórzy z Was od wieków czekają na pojawienie się gier od studia Blizzard Entertainment na platformie Steam. Jeżeli tak, to mamy dla Was niespodziewaną wiadomość. Studio poinformowało, że pierwsza z nich – Overwatch 2 – trafi do oferty sklepu Valve już niedługo, bo 10 sierpnia.

Gry od Blizzarda trafią na platformę Steam

Naszym celem w Blizzardzie jest słuchanie graczy i przekraczanie ich oczekiwań we wszystkim, co robimy. Chociaż Battle.net pozostaje dla nas priorytetem teraz i w przyszłości, słyszeliśmy, że gracze chcą mieć możliwość wyboru Steam dla wybranych naszych gier, począwszy od Overwatch 2 10 sierpnia. Cieszymy się, że możemy współpracować z Valve, aby tak się stało. (Mike Ybarra, prezes Blizzard Entertainment)

Co ważniejsze, Overwatch 2 ma być pierwszą spośród wyboru gier, które trafią na platformę Valve. Niestety, na razie nie wiemy, jakich innych tytułów możemy spodziewać się w przyszłości.