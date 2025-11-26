Zaloguj się lub Zarejestruj

Gry na PS5 w promocji z okazji Black Friday 2025. Wyprzedaż pudełkowych wydań gier w Media Markt

Patrycja Pietrowska
2025/11/26 15:00
0
0

Fizyczne wydania gier w okazyjnych cenach.

Black Friday 2025 zawitał również do Media Markt. Gracze znajdą tam teraz pudełkowe wydania gier na PS5 w okazyjnych cenach. W promocji znalazły się między innymi tytuły takie jak Astro Bot, EA Sports FC 26 czy Marvel’s Spider-Man 2.

Gry na PS5
Gry na PS5

Wyprzedaż gier na PS5 w Media Markt

Zainteresowani uzupełnieniem kolekcji fizycznych wydań gier na PlayStation 5 mogą zwrócić uwagę na ofertę sklepu Media Markt. Wyprzedaż obejmuje produkcje takie jak Astro Bot, Death Stranding 2: On the Beach i nie tylko. Poniżej przedstawiamy wybrane tytuły z oferty:

GramTV przedstawia:

Tagi:

wydanie pudełkowe
wydanie fizyczne
PlayStation 5
PS5
wyprzedaż gier
wyprzedaż
okazja
oferta
promocje
promocja
Patrycja Pietrowska

​Redaktorka Gram.pl. Szczególnie lubi symulatory, survivale, gry strategiczne i ekonomiczne. Poza wirtualnym światem kolekcjonuje płyty z muzyką.

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112