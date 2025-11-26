Gry na PS5 w promocji z okazji Black Friday 2025. Wyprzedaż pudełkowych wydań gier w Media Markt

Black Friday 2025 zawitał również do Media Markt. Gracze znajdą tam teraz pudełkowe wydania gier na PS5 w okazyjnych cenach. W promocji znalazły się między innymi tytuły takie jak Astro Bot, EA Sports FC 26 czy Marvel’s Spider-Man 2.

Wyprzedaż gier na PS5 w Media Markt

Zainteresowani uzupełnieniem kolekcji fizycznych wydań gier na PlayStation 5 mogą zwrócić uwagę na ofertę sklepu Media Markt. Wyprzedaż obejmuje produkcje takie jak Astro Bot, Death Stranding 2: On the Beach i nie tylko. Poniżej przedstawiamy wybrane tytuły z oferty: