Gry na PS5 w promocji z okazji Black Friday 2025. Wyprzedaż pudełkowych wydań gier w Media Markt

Black Friday 2025 zawitał również do Media Markt. Gracze znajdą tam teraz pudełkowe wydania gier na PS5 w okazyjnych cenach. W promocji znalazły się między innymi tytuły takie jak Astro Bot, EA Sports FC 26 czy Marvel’s Spider-Man 2.
Wyprzedaż gier na PS5 w Media Markt
Zainteresowani uzupełnieniem kolekcji fizycznych wydań gier na PlayStation 5 mogą zwrócić uwagę na ofertę sklepu Media Markt. Wyprzedaż obejmuje produkcje takie jak Astro Bot, Death Stranding 2: On the Beach i nie tylko. Poniżej przedstawiamy wybrane tytuły z oferty:
- Astro Bot – 201,99 zł (zamiast 259,99 zł)
- EA Sports FC 26 – 209,99 zł (zamiast 313,02 zł)
- Marvel's Spider-Man 2 – 169,99 zł (zamiast 269,99 zł)
- Death Stranding 2: On The Beach – 237,99 zł (zamiast 289,99 zł)
- Cronos: The New Dawn – 196,99 zł (zamiast 229,99 zł)
- Mafia: The Old Country – 162,99 zł (zamiast 178,99 zł)
- Split Fiction – 164,99 zł (zamiast 209,99 zł)
- The Last of Us Part II Remastered – 125,99 zł (zamiast 189,99 zł)
- Little Nightmares III – 119,99 zł (zamiast 159,99 zł)
- Gran Turismo 7 – 169,99 zł (zamiast 289,99 zł)
- Horizon Forbidden West Edycja Kompletna – 167,99 zł (zamiast 269,99 zł)
- Farming Simulator 25 – 132,99 zł (zamiast 156,99 zł)
- God of War Ragnarök – 135,99 zł (zamiast 289,99 zł)
- Silent Hill f Day One Edition – 233,99 zł (zamiast 327,49 zł)
- TEKKEN 8 – 118,99 zł (zamiast 249,99 zł)
- SnowRunner – 67,99 zł (zamiast 89,99 zł)
- Stellar Blade – 203,99 zł (zamiast 269,99 zł)
- Alan Wake 2 Deluxe Edition – 153,99 zł (zamiast 187,99 zł)
- Elden Ring – 121,99 zł (zamiast 179,99 zł)
- RoadCraft – 103,99 zł (zamiast 152,99 zł)
- Until Dawn – 167,99 zł (zamiast 299,99 zł)
