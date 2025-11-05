Zaloguj się lub Zarejestruj

Gry na PS4 i PS5 taniej nawet o 80%. Listopadowe Oszczędności w PS Store

Patrycja Pietrowska
2025/11/05 17:00
0
0

Masa tytułów dostępnych w obniżonych cenach.

PlayStation Store wystartowało z kolejną wyprzedażą gier. Tym razem są to Listopadowe Oszczędności, które pozwalają zaoszczędzić nawet 80% na wybranych grach. W ofercie znajdziemy różnorodne tytuły przeznaczone zarówno na konsolę PlayStation 5, jak i PlayStation 4.

Listopadowe Oszczędności – PlayStation Store
Listopadowe Oszczędności 2025 w PlayStation Store. Wyprzedaż gier na PS4 i PS5

Listopadowe Oszczędności w PS Store to świetna okazja, by uzupełnić wirtualną bibliotekę gier. Wyprzedaż gier na PS4 i PS5 pozwala zaoszczędzić nawet 80%. Poniżej przedstawiamy wybrane tytuły z oferty:

Pełna oferta dostępna jest w tym miejscu.

Źródło:https://store.playstation.com/pl-pl/category/1467f8e3-e9bb-4790-9905-dab70be05133/1

Patrycja Pietrowska

​Redaktorka Gram.pl. Szczególnie lubi symulatory, survivale, gry strategiczne i ekonomiczne. Poza wirtualnym światem kolekcjonuje płyty z muzyką.

