Gry na PS4 i PS5 taniej nawet o 80%. Listopadowe Oszczędności w PS Store

PlayStation Store wystartowało z kolejną wyprzedażą gier. Tym razem są to Listopadowe Oszczędności, które pozwalają zaoszczędzić nawet 80% na wybranych grach. W ofercie znajdziemy różnorodne tytuły przeznaczone zarówno na konsolę PlayStation 5, jak i PlayStation 4.
Listopadowe Oszczędności 2025 w PlayStation Store. Wyprzedaż gier na PS4 i PS5
Listopadowe Oszczędności w PS Store to świetna okazja, by uzupełnić wirtualną bibliotekę gier. Wyprzedaż gier na PS4 i PS5 pozwala zaoszczędzić nawet 80%. Poniżej przedstawiamy wybrane tytuły z oferty:
- Cyberpunk 2077 (PS4, PS5) – 94,05 zł (zamiast 209 zł)
- Monster Hunter Wilds (PS5) – 203,40 zł (zamiast 339 zł)
- Indiana Jones i Wielki Krąg Edycja Premium (PS5) – 328,30 zł (zamiast 469 zł)
- UFC 5 Edycja Deluxe (PS5) – 104,97 zł (zamiast 419 zł)
- Dragon's Dogma 2 (PS5) – 111,60 zł (zamiast 279 zł)
- Wiedźmin 3: Dziki Gon (PS4, PS5) – 25,80 zł (zamiast 129 zł)
- Street Fighter 6 (PS4, PS5) – 84,50 zł (zamiast 169 zł)
- Frostpunk 2: Deluxe Edition (PS5) – 255,20 zł (zamiast 319 zł)
- Frostpunk: Complete Collection (PS4) – 21,89 zł (zamiast 199 zł)
- Cronos: The New Dawn (PS5) – 254,15 zł (zamiast 299 zł)
- Atomfall (PS4, PS5) – 194,25 zł (zamiast 259 zł)
- Wo Long: Fallen Dynasty Complete Edition (PS4, PS5) – 179,40 zł (zamiast 299 zł)
- Watch Dogs 2 - Edycja Deluxe (PS4) – 27,99 zł (zamiast 279,90 zł)
- Cities: Skylines - Remastered (PS4, PS5) – 35,80 zł (zamiast 179 zł)
- Moving Out 2 (PS4, PS5) – 51,60 zł (zamiast 129 zł)
- STEEP (PS4) – 17,80 zł (zamiast 89 zł)
- Sifu (PS4, PS5) – 57,25 zł (zamiast 229 zł)
- Crusader Kings III (PS5) – 87,60 zł (zamiast 219 zł)
- Overcooked! 2 - Gourmet Edition (PS4) – 33,80 zł (zamiast 169 zł)
- Lords of the Fallen Deluxe Edition (PS5) – 84,50 zł (zamiast 169 zł)
- Assassin's Creed Mirage Deluxe Edition (PS4, PS5) – 83,97 zł (zamiast 279,90 zł)
- Chivalry 2 Special Edition (PS4, PS5) – 45,80 zł (zamiast 229 zł)
- Two Point Hospital: JUMBO Edition (PS4) – 42,45 zł (zamiast 169 zł)
Pełna oferta dostępna jest w tym miejscu.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!