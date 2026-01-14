Zaloguj się lub Zarejestruj

Gry na PC w promocji na GOG.com. Zniżki sięgają 90%

Patrycja Pietrowska
2026/01/14 20:00
Wyprzedaż gier PC w GOG.com.

Po raz kolejny gracze mogą skorzystać z rabatów oferowanych przez GOG.com. Platforma wystartowała tym razem z Fast-Paced Promo, dzięki której możemy zaoszczędzić nawet 90% na wybranych tytułach. Ta promocja to dobra okazja, by uzupełnić swoją bibliotekę cyfrową o kolejne tytuły.

GOG.com z promocją na gry PC. Nawet 90% taniej

GOG.com ponownie przygotowało ofertę skierowaną do graczy polujących na okazje cenowe. Tym razem platforma uruchomiła promocję Fast-Paced Promo, w której ceny wybranych gier na PC zostały obniżone nawet o 90%. Poniżej przedstawiamy wybrane tytuły z oferty:

GramTV przedstawia:

Pełna oferta dostępna jest w tym miejscu.

Źródło:https://www.gog.com/pl/promo/20260113_fast_paced_promo

Patrycja Pietrowska

​Redaktorka Gram.pl. Szczególnie lubi symulatory, survivale, gry strategiczne i ekonomiczne. Poza wirtualnym światem kolekcjonuje płyty z muzyką.

