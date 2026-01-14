Gry na PC w promocji na GOG.com. Zniżki sięgają 90%

Po raz kolejny gracze mogą skorzystać z rabatów oferowanych przez GOG.com. Platforma wystartowała tym razem z Fast-Paced Promo, dzięki której możemy zaoszczędzić nawet 90% na wybranych tytułach. Ta promocja to dobra okazja, by uzupełnić swoją bibliotekę cyfrową o kolejne tytuły.

GOG.com z promocją na gry PC. Nawet 90% taniej

GOG.com ponownie przygotowało ofertę skierowaną do graczy polujących na okazje cenowe. Tym razem platforma uruchomiła promocję Fast-Paced Promo, w której ceny wybranych gier na PC zostały obniżone nawet o 90%. Poniżej przedstawiamy wybrane tytuły z oferty: