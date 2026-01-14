Gry na PC w promocji na GOG.com. Zniżki sięgają 90%

Po raz kolejny gracze mogą skorzystać z rabatów oferowanych przez GOG.com. Platforma wystartowała tym razem z Fast-Paced Promo, dzięki której możemy zaoszczędzić nawet 90% na wybranych tytułach. Ta promocja to dobra okazja, by uzupełnić swoją bibliotekę cyfrową o kolejne tytuły.
GOG.com z promocją na gry PC. Nawet 90% taniej
GOG.com ponownie przygotowało ofertę skierowaną do graczy polujących na okazje cenowe. Tym razem platforma uruchomiła promocję Fast-Paced Promo, w której ceny wybranych gier na PC zostały obniżone nawet o 90%. Poniżej przedstawiamy wybrane tytuły z oferty:
- Wavetale – 6,99 zł (zamiast 138,99 zł)
- Beyond Good & Evil – 5,99 zł (zamiast 19,90 zł)
- POSTAL 2 – 2,99 zł (zamiast 29,99 zł)
- METAL EDEN – 84,49 zł (zamiast 169 zł)
- Deus Ex: Mankind Divided - Digital Deluxe Edition – 24,29 zł (zamiast 161,99 zł)
- The Saboteur – 19,79 zł (zamiast 79,09 zł)
- Metro Exodus - Gold Edition – 25,39 zł (zamiast 169 zł)
- CARRION – 18 zł (zamiast 71,99 zł)
- DOOM (2016) – 15,79 zł (zamiast 79,09 zł)
- Dead Cells – 44,99 zł (zamiast 89,99 zł)
- Styx: Shards of Darkness – 6,49 zł (zamiast 64,90 zł)
- Little Nightmares – 40 zł (zamiast 79,99 zł)
- Little Nightmares II – 41,19 zł (zamiast 124,99 zł)
- Crysis Remastered – 37,79 zł (zamiast 107,99 zł)
- Crysis 2 Remastered – 39,59 zł (zamiast 99 zł)
- Crysis 3 Remastered – 44,59 zł (zamiast 99 zł)
- TUNIC – 53,99 zł (zamiast 107,99 zł)
- Trek to Yomi – 20,09 zł (zamiast 80 zł)
- Guacamelee! 2 – 22,99 zł (zamiast 91,99 zł)
- Tails of Iron - Complete Edition – 18,69 zł (zamiast 124,49 zł)
- The Axis Unseen – 27,99 zł (zamiast 69,99 zł)
- Metal: Hellsinger – 61,99 zł (zamiast 123,99 zł)
