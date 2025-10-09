Zaloguj się lub Zarejestruj

Gry na PC taniej nawet o 90%. Wystartowało Stealth Promo w GOG.com

Patrycja Pietrowska
2025/10/09 15:00
0
0

Promocje potrwają przez tydzień.

Miłośnicy gier komputerowych mogą zacierać ręce. Na platformie GOG.com właśnie ruszyła kolejna promocja, tym razem zatytułowana Stealth Promo. W ramach wyprzedaży gracze mogą liczyć na atrakcyjne zniżki na tytuły z motywem skradania, taktyki i cichych eliminacji, w tym zarówno klasyki gatunku, jak i nowsze produkcje.

GOG.com Stealth Promo
GOG.com Stealth Promo

Wyprzedaż gier na PC w GOG.com. Wystartowało Stealth Promo

GOG.com wystartował z wyprzedażą Stealth Promo. Dzięki promocji możemy zaoszczędzić na grach przeznaczonych na PC nawet 90%. Poniżej przedstawiamy wybrane tytuły z oferty:

Pełną ofertę znajdziecie w tym miejscu.

GramTV przedstawia:

Źródło:https://gog.com/promo/20251008_stealth_promo

Tagi:

promocja
oferta
GOG.com
cyfrowa dystrybucja
wyprzedaż
promocje
GOG
gry na PC
okazja
zniżki
rabaty
wyprzedaż gier
Patrycja Pietrowska

​Redaktorka Gram.pl. Szczególnie lubi symulatory, survivale, gry strategiczne i ekonomiczne. Poza wirtualnym światem kolekcjonuje płyty z muzyką.

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112