Gry na PC taniej nawet o 90%. Wystartowało Stealth Promo w GOG.com

Miłośnicy gier komputerowych mogą zacierać ręce. Na platformie GOG.com właśnie ruszyła kolejna promocja, tym razem zatytułowana Stealth Promo. W ramach wyprzedaży gracze mogą liczyć na atrakcyjne zniżki na tytuły z motywem skradania, taktyki i cichych eliminacji, w tym zarówno klasyki gatunku, jak i nowsze produkcje.
Wyprzedaż gier na PC w GOG.com. Wystartowało Stealth Promo
GOG.com wystartował z wyprzedażą Stealth Promo. Dzięki promocji możemy zaoszczędzić na grach przeznaczonych na PC nawet 90%. Poniżej przedstawiamy wybrane tytuły z oferty:
- SOMA – 41,69 zł (zamiast 138,99 zł)
- Call of Cthulhu – 8,99 zł (zamiast 59,99 zł)
- Hitman: Blood Money – 4,39 zł (zamiast 43,99 zł)
- Hitman 2: Silent Assassin – 3,99 zł (zamiast 39,99 zł)
- Hitman: Codename 47 – 3,59 zł (zamiast 35,99 zł)
- Hitman 3: Contracts – 3,99 zł (zamiast 39,99 zł)
- Hitman: Absolution – 7,19 zł (zamiast 71,99 zł)
- Alien: Isolation Collection – 46 zł (zamiast 229,99 zł)
- Thief Gold – 4,39 zł (zamiast 30,99 zł)
- Thief 2: The Metal Age – 4,39 zł (zamiast 30,99 zł)
- Thief 3: Deadly Shadows – 4,39 zł (zamiast 39,90 zł)
- Styx: Shards of Darkness – 6,49 zł (zamiast 64,90 zł)
- Styx: Master of Shadows – 7,19 zł (zamiast 71,99 zł)
- Dishonored - Definitive Edition – 19,79 zł (zamiast 79 zł)
- Dishonored 2 – 24,79 zł (zamiast 124 zł)
- Spirited Thief – 10,19 zł (zamiast 67,99 zł)
- Secret Agent HD – 8,69 zł (zamiast 28,99 zł)
- Solasta: Crown of the Magister – 41,69 zł (zamiast 138,99 zł)
- Observer: System Redux - Deluxe Edition – 35,69 zł (zamiast 118,99 zł)
- Deus Ex: Mankind Divided – 16,09 zł (zamiast 106,99 zł)
- Little Nightmares II – 41,19 zł (zamiast 124,99 zł)
Pełną ofertę znajdziecie w tym miejscu.
