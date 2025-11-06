Zaloguj się lub Zarejestruj

Gry na PC taniej nawet o 90%. Wyprzedaż Weekly Deals w GOG.com

Patrycja Pietrowska
2025/11/06 14:30
0
0

Kolejna okazja, by nadrobić zaległości.

Platforma GOG.com wystartowała z kolejnymi promocjami na gry na PC. W ramach Weekly Deals możemy znaleźć wiele tytułów, z których wybrane przecenione są nawet o 90%. W ofercie znajdziemy między innymi Sim City 4 Deluxe Edition, Planet Crafter czy Overcooked: Gourmet Edition.

GOG.com – gry na PC
GOG.com – wyprzedaż Weekly Deals. Rabaty na gry PC nawet do 90%

Sklep GOG.com przygotował kolejne promocje na pecetowe gry. Zainteresowani mogą dostać wybrane tytuły nawet o 90% taniej. Poniżej przedstawiamy wybrane gry z oferty:
Pełna oferta dostępna jest w tym miejscu.

Źródło:https://www.gog.com/pl/promo/20251105_weekly_deals_1_november

Patrycja Pietrowska

​Redaktorka Gram.pl. Szczególnie lubi symulatory, survivale, gry strategiczne i ekonomiczne. Poza wirtualnym światem kolekcjonuje płyty z muzyką.

