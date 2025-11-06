Gry na PC taniej nawet o 90%. Wyprzedaż Weekly Deals w GOG.com

Platforma GOG.com wystartowała z kolejnymi promocjami na gry na PC. W ramach Weekly Deals możemy znaleźć wiele tytułów, z których wybrane przecenione są nawet o 90%. W ofercie znajdziemy między innymi Sim City 4 Deluxe Edition, Planet Crafter czy Overcooked: Gourmet Edition.

GOG.com – wyprzedaż Weekly Deals. Rabaty na gry PC nawet do 90%

Sklep GOG.com przygotował kolejne promocje na pecetowe gry. Zainteresowani mogą dostać wybrane tytuły nawet o 90% taniej. Poniżej przedstawiamy wybrane gry z oferty: