Gry na PC taniej nawet o 90%. Wyprzedaż Weekly Deals w GOG.com

Platforma GOG.com wystartowała z kolejnymi promocjami na gry na PC. W ramach Weekly Deals możemy znaleźć wiele tytułów, z których wybrane przecenione są nawet o 90%. W ofercie znajdziemy między innymi Sim City 4 Deluxe Edition, Planet Crafter czy Overcooked: Gourmet Edition.
Sklep GOG.com przygotował kolejne promocje na pecetowe gry. Zainteresowani mogą dostać wybrane tytuły nawet o 90% taniej. Poniżej przedstawiamy wybrane gry z oferty:
- SimCity 4 Deluxe Edition – 19,79 zł (zamiast 79,09 zł)
- The Planet Crafter – 66,69 zł (zamiast 114,99 zł)
- Overcooked: Gourmet Edition – 14,39 zł (zamiast 71,89 zł)
- Overcooked! 2 – 22,49 zł (zamiast 89,99 zł)
- Descent: Freespace Battle Pack – 28,79 zł (zamiast 35,99 zł)
- Mini Metro – 22,69 zł (zamiast 34,99 zł)
- Escape Goat – 4,99 zł (zamiast 19,79 zł)
- Travellers Rest – 62,29 zł (zamiast 82,99 zł)
- Trek to Yomi – 20,09 zł (zamiast 80 zł)
- Bus Driver Simulator – 6,99 zł (zamiast 69,99 zł)
- IL-2 Sturmovik: 1946 – 11,19 zł (zamiast 44,49 zł)
- Geneforge Saga – 22 zł (zamiast 54,99 zł)
Pełna oferta dostępna jest w tym miejscu.
