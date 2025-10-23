Gry na PC taniej nawet o 90%. Wyprzedaż Open World Games w GOG.com

W sklepie GOG.com trwa właśnie wyprzedaż Open World Games Promo. Zainteresowani mogą kupić gry na PC taniej nawet o 90%. Wśród przecenionych tytułów znajdziemy między innymi No Man’s Sky, Manor Lords czy JDM: Japanese Drift Master.

Wyprzedaż gier na PC w GOG.com. Open World Games Promo

Wkrocz do ogromnych światów, gdzie każda ścieżka należy do ciebie. Odkrywaj bez ograniczeń, kształtuj swój los i pozwól, by przygoda cię odnalazła.

Pecetowi gracze mają okazję do uzupełnienia swoich cyfrowych bibliotek. W GOG.com trwa bowiem wyprzedaż gier koncentrujących się wokół otwartych światów, dzięki której możemy zaoszczędzić nawet 90%. Poniżej przedstawiamy wybrane tytuły z oferty:

Pełna oferta dostępna jest w tym miejscu.