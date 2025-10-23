Zaloguj się lub Zarejestruj

Gry na PC taniej nawet o 90%. Wyprzedaż Open World Games w GOG.com

Patrycja Pietrowska
2025/10/23 20:00
0
0

GOG.com z wyprzedażą Open World Games.

W sklepie GOG.com trwa właśnie wyprzedaż Open World Games Promo. Zainteresowani mogą kupić gry na PC taniej nawet o 90%. Wśród przecenionych tytułów znajdziemy między innymi No Man’s Sky, Manor Lords czy JDM: Japanese Drift Master.

Gry na PC
Wyprzedaż gier na PC w GOG.com. Open World Games Promo

Wkrocz do ogromnych światów, gdzie każda ścieżka należy do ciebie. Odkrywaj bez ograniczeń, kształtuj swój los i pozwól, by przygoda cię odnalazła.

Pecetowi gracze mają okazję do uzupełnienia swoich cyfrowych bibliotek. W GOG.com trwa bowiem wyprzedaż gier koncentrujących się wokół otwartych światów, dzięki której możemy zaoszczędzić nawet 90%. Poniżej przedstawiamy wybrane tytuły z oferty:
Pełna oferta dostępna jest w tym miejscu.

Źródło:https://www.gog.com/pl/promo/20251015_open_world_promo

Patrycja Pietrowska

​Redaktorka Gram.pl. Szczególnie lubi symulatory, survivale, gry strategiczne i ekonomiczne. Poza wirtualnym światem kolekcjonuje płyty z muzyką.

