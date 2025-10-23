Gry na PC taniej nawet o 90%. Wyprzedaż Open World Games w GOG.com

W sklepie GOG.com trwa właśnie wyprzedaż Open World Games Promo. Zainteresowani mogą kupić gry na PC taniej nawet o 90%. Wśród przecenionych tytułów znajdziemy między innymi No Man’s Sky, Manor Lords czy JDM: Japanese Drift Master.
Wyprzedaż gier na PC w GOG.com. Open World Games Promo
Wkrocz do ogromnych światów, gdzie każda ścieżka należy do ciebie. Odkrywaj bez ograniczeń, kształtuj swój los i pozwól, by przygoda cię odnalazła.
Pecetowi gracze mają okazję do uzupełnienia swoich cyfrowych bibliotek. W GOG.com trwa bowiem wyprzedaż gier koncentrujących się wokół otwartych światów, dzięki której możemy zaoszczędzić nawet 90%. Poniżej przedstawiamy wybrane tytuły z oferty:
- No Man's Sky – 85,99 zł (zamiast 214,99 zł)
- JDM: Japanese Drift Master – 83,39 zł (zamiast 119,09 zł)
- The Planet Crafter – 66,69 zł (zamiast 114,99 zł)
- Medieval Dynasty – 65,39 zł (zamiast 108,99 zł)
- Sengoku Dynasty – 76,29 zł (zamiast 109 zł)
- Manor Lords – 97,49 zł (zamiast 149,99 zł)
- Middle-earth: Shadow of Mordor Game of the Year Edition – 14,39 zł (zamiast 71,99 zł)
- Middle-earth: Shadow of War – 16,19 zł (zamiast 161,99 zł)
- Middle-earth: Shadow of War Definitive Edition – 20 zł (zamiast 199,99 zł)
- Far Cry – 11,99 zł (zamiast 39,90 zł)
- Sleeping Dogs: Definitive Edition – 11,29 zł (zamiast 75 zł)
- Against the Storm – 50 zł (zamiast 99,99 zł)
- DREDGE – 57,49 zł (zamiast 114,99 zł)
- DREDGE - Complete Edition – 123,89 zł (zamiast 184,99 zł)
- Outward Definitive Edition – 20,29 zł (zamiast 169 zł)
- The Outer Worlds – 32,29 zł (zamiast 129 zł)
- Cat Quest II – 13,49 zł (zamiast 53,99 zł)
- Cat Quest – 9,39 zł (zamiast 46,99 zł)
- Shapez – 6,99 zł (zamiast 34,99 zł)
- Workers & Resources: Soviet Republic – 75 zł (zamiast 149,99 zł)
- Core Keeper – 47,99 zł (zamiast 79,99 zł)
Pełna oferta dostępna jest w tym miejscu.
