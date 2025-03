Gry Focus Entertainment w przecenie na Steamie. Warhammer 40,000: Space Marine 2 dostępne za 136 zł

Na Steamie właśnie wystartowała wyprzedaż, w ramach której przecenionych zostało sporo gier od wydawcy Focus Entertainment. Francuska firma znana jest z udostępnienia takich projektów, jak między innymi serie The Surge, Warhammer, czy też RPG-a o tytule Banishers: Ghost of New Eden. Wymienione tytuły, a także kilka innych, są tymczasowo dostępne w niższej cenie.

Warhammer 40,000: Space Marine 2 oraz inne gry Focus Entertainment na wyprzedaży

Poniżej zamieszczamy kilka z najciekawszych gier od Focus Entertainment, jakie są dostępna na platformie Valve w wersji na PC w ramach promocji. W zależności od oferty czas jej wygaśnięcia różni się, jednak sporo część ma być dostępna do 13 marca. Wśród nich z pewnością warto wyróżnić popularne Warhammer 40,000: Space Marine 2, za które zapłacimy nieco ponad 136 zł.