Gry AAA są za drogie? Większość graczy PC czeka na wyprzedaże lub darmowe oferty

W ostatnich latach doczekaliśmy się wzrostu cen gier z segmentu AAA z 60 do 70 dolarów. Najbardziej poszkodowani zmianą mogą poczuć się gracze komputerowi, którzy przyzwyczajeni zostali do tańszych wersji na PC względem konsolowych wydań. Jednak wiele wydawców ujednolica ceny gier na wszystkich platformach i granie na komputerach osobistych w niektórych przypadkach przestało być tańszą rozrywką niż na konsolach. Pecetowcy mają jednak szeroki wybór zakupu cyfrowych gier, zarówno poprzez oficjalne platformy, takie jak Steam, czy Epic Games Store, jak również zewnętrzne sklepy z kluczami do gier. Mogą również liczyć na promocje i wyprzedaże, w których regularnie oferowane są gry w niższych cenach. Nic więc dziwnego, że tylko 36% graczy na PC zadeklarowało, że zapłaciłoby pełną cenę za interesującą ich grę.

Gry AAA są za drogie – uważają gracze na PC

Ultra i Atomik Research przeprowadziły badania dotyczące zakupu gier przez użytkowników komputerów osobistych. Wyniki zostały oparte na próbie 2 tysięcy graczy ze Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii. W raporcie podano, że aż 75% graczy PC uważa, że gry AAA są zbyt drogie, a 87% wskazało, że rabaty odgrywają kluczową rolę w ich decyzjach zakupowych.