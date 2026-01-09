Grounded 2 z zimową aktualizacją. Nowości dla miłośników miniaturowego świata

Podczas wywiadu, który odbył się w trakcie wydarzenia New Game+ Showcase, dyrektor kreatywny Justin Vazquez oraz dyrektor gry Chris Parker przedstawili wizję nadchodzących zmian w tytule Grounded 2. Produkcja otrzyma wkrótce pakiet nowości znany pod wewnętrzną nazwą aktualizacji zimowej. Głównym filarem tego rozszerzenia będzie wprowadzenie na mapę zupełnie nowego obszaru, który ma stać się centralnym punktem eksploracji dla wszystkich śmiałków starających się przetrwać w świecie gigantycznej przyrody.

Grounded 2 rozwija świat gry – ladybuggy i nowi lokatorzy ogrodu wkrótce dostępni

Twórcy postawili na połączenie struktur w pełni naturalnych z elementami będącymi wyraźnym wytworem ludzkich rąk, co ma nadać otoczeniu charakterystyczny klimat miejsca zaprojektowanego przez człowieka. Taka konstrukcja świata nie tylko odświeża stronę wizualną, ale również wprowadza zupełnie nową geometrię terenu oraz świeże wyzwania nawigacyjne, z którymi gracze będą musieli się zmierzyć podczas swoich codziennych wędrówek.