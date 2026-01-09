Zaloguj się lub Zarejestruj

Grounded 2 z zimową aktualizacją. Nowości dla miłośników miniaturowego świata

Patrycja Pietrowska
2026/01/09 11:00
0
0

Twórcy ze studia Obsidian Entertainment ujawniają plany rozbudowy swojego miniaturowego świata.

Podczas wywiadu, który odbył się w trakcie wydarzenia New Game+ Showcase, dyrektor kreatywny Justin Vazquez oraz dyrektor gry Chris Parker przedstawili wizję nadchodzących zmian w tytule Grounded 2. Produkcja otrzyma wkrótce pakiet nowości znany pod wewnętrzną nazwą aktualizacji zimowej. Głównym filarem tego rozszerzenia będzie wprowadzenie na mapę zupełnie nowego obszaru, który ma stać się centralnym punktem eksploracji dla wszystkich śmiałków starających się przetrwać w świecie gigantycznej przyrody.

Grounded 2
Grounded 2

Grounded 2 rozwija świat gry – ladybuggy i nowi lokatorzy ogrodu wkrótce dostępni

Twórcy postawili na połączenie struktur w pełni naturalnych z elementami będącymi wyraźnym wytworem ludzkich rąk, co ma nadać otoczeniu charakterystyczny klimat miejsca zaprojektowanego przez człowieka. Taka konstrukcja świata nie tylko odświeża stronę wizualną, ale również wprowadza zupełnie nową geometrię terenu oraz świeże wyzwania nawigacyjne, z którymi gracze będą musieli się zmierzyć podczas swoich codziennych wędrówek.

Wraz z nadejściem nowej strefy, do świata gry powrócą gatunki owadów: osy oraz czarne mrówki. Każda z tych grup otrzyma unikalne zestawy wyposażenia, w tym nowe rodzaje pancerzy oraz oręża. Oprócz powracających przeciwników, gracze spotkają także nowych lokatorów ogrodu. Do katalogu stworzeń dołączą świerszcze.

GramTV przedstawia:

Istotnym elementem nadchodzącej aktualizacji będzie nowy ladybuggy. Maszyna ta ma pełnić dwojaką funkcję – z jednej strony pozwoli na znacznie szybsze przemieszczanie się pomiędzy odległymi punktami na mapie, a z drugiej strony stanie się nieocenionym wsparciem podczas najtrudniejszych bitew. Na grzbiecie pojazd posiadać będzie armatkę wodną.

Obsidian nie podzielił się jeszcze dokładną datą premiery zimowej aktualizacji. Przypomnijmy, że Grounded 2 zadebiutowało we wczesnym dostępie 29 lipca 2025 roku. Gra jest dostępna na PC i Xbox Series X/S.

Źródło:https://gamingbolt.com/grounded-2s-next-update-will-bring-a-new-biome-new-and-returning-bugs-ladybuggy

Tagi:

News
aktualizacja
gra akcji
Obsidian Entertainment
survival
gra przygodowa
nowa zawartość
nowości
Grounded 2
Patrycja Pietrowska

​Redaktorka Gram.pl. Szczególnie lubi symulatory, survivale, gry strategiczne i ekonomiczne. Poza wirtualnym światem kolekcjonuje płyty z muzyką.

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112