Grinding Gear Games daje możliwość wygrania laptopa. Gracze Path of Exile 2 muszą się jednak wykazać

Oczekiwana aktualizacja 0.2.0 wprowadzi istotne zmiany w rozgrywce, a jednymi z najważniejszych elementów endgame’u staną się wieże. Zmiany te mogą okazać się kontrowersyjne, ponieważ pojawią się w nich nowe mechaniki, takie jak Ritual i Breach, co może wydłużyć czas potrzebny na ich ukończenie. Jednak nowe wsparcie dla mocnych buildów, takich jak Archmage Spark czy Acolyte of Chayula, może zrekompensować te zmiany, czyniąc nadchodzącą aktualizację bardzo obiecującą.

Gracze mają czas do 16 marca, aby przygotować się do wielkiego finału i zdobyć gamingowego laptopa Alienware. Czy podejmiecie to wyzwanie w Path of Exile 2?