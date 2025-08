Grimshire to niepokojąca wariacja na temat Stardew Valley. Nowy hit Steama zaskakuje klimatem i jakością

Symulator życia z zarazą w tle – to nie jest typowa „cozy game”.

Nowa niezależna produkcja zdobywa uznanie graczy na Steamie, choć nie oferuje klasycznego relaksu znanego z gier typu Stardew Valley. Grimshire, stworzona przez Acute Owl Studio, to połączenie przytulnego świata z niepokojącym motywem zagrożenia i przetrwania, które wyróżnia ją na tle innych „cozy games”.

Grimshire – przyjazna wioska, niepokoj ące zagrożenie

Akcja Grimshire rozgrywa się w tytułowej osadzie zamieszkanej przez antropomorficzne zwierzęta. Z wyglądu i charakteru to typowa przyjazna społeczność – lisy, wilki, króliki i rysie witają bohatera z otwartymi ramionami. Jednak pod tą sielankową fasadą kryje się niebezpieczeństwo – do wioski zbliża się zaraza, która zniszczyła poprzedni dom protagonisty. Teraz gracz musi przekonać mieszkańców Grimshire do przygotowania się na nadchodzącą katastrofę.