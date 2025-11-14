Grey Daze nagrali nowy singiel. Były zespół Chestera Benningtona prezentuje teledysk

Do sieci trafił utwór “Shadows”, który nagrał zespół Grey Daze. To właśnie w tym rock bandzie Chester Bennington stawiał swoje pierwsze muzyczne kroki.
14 listopada zespół Grey Daze pochwalił się swoją najnowszą twórczością. Energiczny utwór “Shadows” z nowym wokaliastą Crisem Hodgesem, otrzymał od razu teledysk, który możecie zobaczyć poniżej.
Grey Daze wypuszcza nowy singiel
Grey Daze to amerykański zespół rockowy z Phoenix w Arizonie, najbardziej znany jako jedna z pierwszych formacji Chestera Benningtona, późniejszego wokalisty Linkin Park. Grupa powstała w 1993 roku i działała do 1998, po czym rozpadła się, a Bennington dołączył do Xero, (później Linkin Park).
Grey Daze oscylował między grungem, alternatywnym rockiem i post-grungem. W muzyce pojawiały się surowe emocje, cięższe riffy i młodzieńczy, charakterystyczny wokal Benningtona, który już wtedy zwracał uwagę swoją ekspresją. Zespół wydał dwa albumy: “Wake Me” w 1994 roku oraz “No Sun Today” w 1997 roku. Obie płyty ukazały się niezależnie i nie zdobyły szerokiej popularności, ale po sukcesie Linkin Park fani zaczęli je odkrywać na nowo.
Po tragicznej śmierci Chestera Benningtona w 2017 roku, dawni członkowie Grey Daze postanowili odnowić i ukończyć dawne utwory, wykorzystując oryginalne nagrania wokalu Chestera. W projekt zaangażowała się jego rodzina, szczególnie syn Jaime.
Albumy są formą hołdu dla Benningtona i pokazują jego talent sprzed ery Linkin Park. Obecnie Grey Daze działa aktywnie wraz z nowym wokalistą, którym jest Cris Hodges. Zespół chce dalej tworzyć, a w jednym z wywiadów dla Loudwire, Hodges powiedział:
Mamy nadzieję, że będziemy mieli nową muzykę. Nie jestem jeszcze pewien czy będzie to cały album, ale nagramy przynajmniej kilka utworów i zobaczymy, jak zostaną przyjęte. Myślę, że to ważne. Myślę, że dla mnie najważniejsze jest to, czego będą chcieli fani. Jeśli fani będą chcieli, to zrobimy to. Zaczęliśmy od pomysłu zaledwie kilku koncertów, a potem te kilka koncertów przerodziło się w kilka kolejnych i jeśli ten efekt kuli śnieżnej będzie się utrzymywał, kto wie, co się stanie. Ale przede wszystkim chcieliśmy po prostu uczcić pamięć Chestera o tym, co zrobił dla Grey Daze.
