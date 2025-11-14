Grey Daze nagrali nowy singiel. Były zespół Chestera Benningtona prezentuje teledysk

Do sieci trafił utwór “Shadows”, który nagrał zespół Grey Daze. To właśnie w tym rock bandzie Chester Bennington stawiał swoje pierwsze muzyczne kroki.

Grey Daze to amerykański zespół rockowy z Phoenix w Arizonie, najbardziej znany jako jedna z pierwszych formacji Chestera Benningtona, późniejszego wokalisty Linkin Park. Grupa powstała w 1993 roku i działała do 1998, po czym rozpadła się, a Bennington dołączył do Xero, (później Linkin Park).

Grey Daze oscylował między grungem, alternatywnym rockiem i post-grungem. W muzyce pojawiały się surowe emocje, cięższe riffy i młodzieńczy, charakterystyczny wokal Benningtona, który już wtedy zwracał uwagę swoją ekspresją. Zespół wydał dwa albumy: “Wake Me” w 1994 roku oraz “No Sun Today” w 1997 roku. Obie płyty ukazały się niezależnie i nie zdobyły szerokiej popularności, ale po sukcesie Linkin Park fani zaczęli je odkrywać na nowo.

Po tragicznej śmierci Chestera Benningtona w 2017 roku, dawni członkowie Grey Daze postanowili odnowić i ukończyć dawne utwory, wykorzystując oryginalne nagrania wokalu Chestera. W projekt zaangażowała się jego rodzina, szczególnie syn Jaime.