Gresini Ducati odsłania skład na sezon 2027. Joan Mir i Dani Holgado nowymi zawodnikami zespołu

Zespół Gresini Ducati oficjalnie potwierdził skład na sezon 2027 w MotoGP. W barwach włoskiej ekipy zobaczymy Joana Mira, mistrza świata MotoGP z 2020 roku oraz Daniego Holgado, który został pierwszym debiutantem potwierdzonym na sezon 2027. Przypomnijmy, że nadchodzący sezon przynosi ze sobą sporo niewiadomych ze względu na nową erę motocykli o pojemności 850 cme i opony Pirelli.

Gresini Ducati ogłasza skład na sezon 2027

21-letni Dani Holgado awansuje do królewskiej klasy po udanych występach w Moto2. Hiszpan, który obecnie zajmuje szóste miejsce w klasyfikacji generalnej, w 2024 roku wywalczył tytuł wicemistrza świata Moto3, ustępując jedynie Davidowi Alonso. Następnie obaj zawodnicy trafili do zespołu Aspar, gdzie Holgado zadebiutował w Moto2. W swoim pierwszym sezonie odniósł dwa zwycięstwa i zakończył rywalizację na szóstej pozycji. Początek obecnego sezonu był dla niego bardzo udany. Kilka miejsc na podium, w tym zwycięstwo w Grand Prix Brazylii, pozwoliły mu nawet objąć prowadzenie w klasyfikacji mistrzostw. Z czasem spadł jednak na szóste miejsce. Mimo to Gresini postanowiło postawić na młodego Hiszpana, który stanie się pierwszym oficjalnie potwierdzonym debiutantem w stawce MotoGP na sezon 2027.