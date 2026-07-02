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Gresini Ducati odsłania skład na sezon 2027. Joan Mir i Dani Holgado nowymi zawodnikami zespołu

Mateusz "Gucio1846" Kapusta
2026/07/02 18:50
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Joan Mir oraz Dani Holgado dołączą do Gresini Ducati w MotoGP w sezonie 2027.

Zespół Gresini Ducati oficjalnie potwierdził skład na sezon 2027 w MotoGP. W barwach włoskiej ekipy zobaczymy Joana Mira, mistrza świata MotoGP z 2020 roku oraz Daniego Holgado, który został pierwszym debiutantem potwierdzonym na sezon 2027. Przypomnijmy, że nadchodzący sezon przynosi ze sobą sporo niewiadomych ze względu na nową erę motocykli o pojemności 850 cme i opony Pirelli.

Joan Mir – jeszcze w barwach Hondy
Joan Mir – jeszcze w barwach Hondy

Gresini Ducati ogłasza skład na sezon 2027

21-letni Dani Holgado awansuje do królewskiej klasy po udanych występach w Moto2. Hiszpan, który obecnie zajmuje szóste miejsce w klasyfikacji generalnej, w 2024 roku wywalczył tytuł wicemistrza świata Moto3, ustępując jedynie Davidowi Alonso. Następnie obaj zawodnicy trafili do zespołu Aspar, gdzie Holgado zadebiutował w Moto2. W swoim pierwszym sezonie odniósł dwa zwycięstwa i zakończył rywalizację na szóstej pozycji. Początek obecnego sezonu był dla niego bardzo udany. Kilka miejsc na podium, w tym zwycięstwo w Grand Prix Brazylii, pozwoliły mu nawet objąć prowadzenie w klasyfikacji mistrzostw. Z czasem spadł jednak na szóste miejsce. Mimo to Gresini postanowiło postawić na młodego Hiszpana, który stanie się pierwszym oficjalnie potwierdzonym debiutantem w stawce MotoGP na sezon 2027.

GramTV przedstawia:

Drugim nowym nabytkiem zespołu został Joan Mir, który po zakończeniu sezonu opuści Hondę i podąży ścieżką wyznaczoną wcześniej przez Marca Marqueza. Hiszpan dołączy do Gresini Ducati, licząc na odbudowę swojej pozycji w MotoGP. Joan Mir zdobył tytuł mistrza świata MotoGP już w swoim drugim sezonie w królewskiej klasie. Po wycofaniu projektu Suzuki z końcem 2022 roku przeniósł się do Hondy, jednak kolejne lata okazały się bardzo trudne. Debiutancki sezon zakończył dopiero na 22. miejscu w klasyfikacji generalnej, rok później był 23.. W tym czasie nie ukończył aż 23 wyścigów Grand Prix. W tym roku jego forma niestety wygląda podobnie.

Zmiany w Gresini oznaczają całkowitą przebudowę składu. Obecni zawodnicy, Alex Marquez oraz Fermin Aldeguer, po zakończeniu sezonu opuszczą zespół. Alex Marquez ma dołączyć do KTM, natomiast Fermin Aldeguer jest łączony z ekipą VR46 Ducati.

Źródło:https://www.crash.net/motogp/news/1099964/1/official-joan-mir-joins-gresini-ducati-motogp-2027

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Gresini Ducati
Joan Mir
Dani Holgado
Mateusz "Gucio1846" Kapusta

Dziennikarz, lektor, zawodnik eSportowych mistrzostw świata eMotoGP :)

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