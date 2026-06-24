Green Lung prezentują nowy singiel Necropolitan Line. Rock w wiktoriańskich klimatach

Utwór zatytułowany Necropolitan Line, niemal identycznie jak nazwa samej płyty, zabiera słuchaczy w mroczną podróż do wiktoriańskiego Londynu i opowiada historię jednej z najbardziej niezwykłych linii kolejowych w historii Wielkiej Brytanii. Nowy utwór inspirowany jest Necropolis Railway, czyli istniejącą naprawdę linią kolejową, która pod koniec XIX wieku przewoziła ciała zmarłych i żałobników pomiędzy stacją Waterloo w Londynie a cmentarzem Brookwood w hrabstwie Surrey.

Green Lung prezentują nowy singiel w ciekawym klimacie

Muzycznie Necropolitan Line pokazuje Green Lung z nieco innej strony. Zespół, znany z doommetalowego brzmienia, tym razem prezentuje bardziej rockandrollowe oblicze, które przywodzi na myśl nieumarłą wersję szwedzkiej grupy The Hellacopters. Wokalista Tom Templar wyjaśnił, skąd wziął się pomysł na utwór: