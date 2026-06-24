Green Lung prezentują nowy singiel Necropolitan Line. Rock w wiktoriańskich klimatach

Brytyjska formacja Green Lung opublikowała drugi singiel zapowiadający nadchodzący album Necropolitan.
Utwór zatytułowany Necropolitan Line, niemal identycznie jak nazwa samej płyty, zabiera słuchaczy w mroczną podróż do wiktoriańskiego Londynu i opowiada historię jednej z najbardziej niezwykłych linii kolejowych w historii Wielkiej Brytanii. Nowy utwór inspirowany jest Necropolis Railway, czyli istniejącą naprawdę linią kolejową, która pod koniec XIX wieku przewoziła ciała zmarłych i żałobników pomiędzy stacją Waterloo w Londynie a cmentarzem Brookwood w hrabstwie Surrey.
Green Lung prezentują nowy singiel w ciekawym klimacie
Muzycznie Necropolitan Line pokazuje Green Lung z nieco innej strony. Zespół, znany z doommetalowego brzmienia, tym razem prezentuje bardziej rockandrollowe oblicze, które przywodzi na myśl nieumarłą wersję szwedzkiej grupy The Hellacopters. Wokalista Tom Templar wyjaśnił, skąd wziął się pomysł na utwór:
Czy istnieje bardziej odpowiedni temat dla piosenki Green Lung niż Necropolis Railway – prawdziwa linia kolejowa, która pod koniec XIX wieku przewoziła zwłoki i żałobników przez Londyn? Dodajcie do tego inspirację filmem grozy Death Line z 1972 roku, którego akcja rozgrywa się w londyńskim metrze, szalony neoklasyczny pojedynek organów i gitary przywołujący najlepsze momenty Richiego Blackmore’a i Jona Lorda oraz rekordowe dla Green Lung tempo 180 uderzeń na minutę, a otrzymacie drugi singiel z naszego czwartego albumu. Nie możemy się doczekać, aby zagrać go na żywo po raz pierwszy podczas koncertu z Acid Bath w Manchesterze. Uwaga na drzwi!
Tom Templar zdradził również, że utwór jest częściowo inspirowany nocnym życiem Londynu oraz imprezami w kultowym barze Helgi’s. Muzyk zwrócił także uwagę na osobliwy aspekt funkcjonowania Necropolis Railway:
Nawet po śmierci pasażerowie byli podzieleni na pierwszą, drugą i trzecią klasę. To było całkowicie absurdalne. Dla mnie to kwintesencja epoki wiktoriańskiej. Uwielbiam wyobrażenie, że zmarli raz w miesiącu wychodzą, by polować na żywych, korzystając z tej starej nekropolitalnej kolei.
GramTV przedstawia:
Necropolitan Line jest drugim utworem promującym album Necropolitan. Pierwszym singlem było opublikowane w ubiegłym miesiącu Evil In This House. Premiera nowego krążka została wyznaczona na 11 września nakładem wytwórni Nuclear Blast. Jeszcze przed premierą albumu Green Lung wystąpią w czwartek w Manchesterze u boku Acid Bath i Conan. Następnie zespół wyruszy w grudniu w największą w swojej dotychczasowej karierze trasę koncertową w roli głównej gwiazdy wieczoru.
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