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Green Lung prezentują nowy singiel Necropolitan Line. Rock w wiktoriańskich klimatach

Mateusz "Gucio1846" Kapusta
2026/06/24 17:50
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Brytyjska formacja Green Lung opublikowała drugi singiel zapowiadający nadchodzący album Necropolitan.

Utwór zatytułowany Necropolitan Line, niemal identycznie jak nazwa samej płyty, zabiera słuchaczy w mroczną podróż do wiktoriańskiego Londynu i opowiada historię jednej z najbardziej niezwykłych linii kolejowych w historii Wielkiej Brytanii. Nowy utwór inspirowany jest Necropolis Railway, czyli istniejącą naprawdę linią kolejową, która pod koniec XIX wieku przewoziła ciała zmarłych i żałobników pomiędzy stacją Waterloo w Londynie a cmentarzem Brookwood w hrabstwie Surrey.

Necropolitan Line
Necropolitan Line

Green Lung prezentują nowy singiel w ciekawym klimacie

Muzycznie Necropolitan Line pokazuje Green Lung z nieco innej strony. Zespół, znany z doommetalowego brzmienia, tym razem prezentuje bardziej rockandrollowe oblicze, które przywodzi na myśl nieumarłą wersję szwedzkiej grupy The Hellacopters. Wokalista Tom Templar wyjaśnił, skąd wziął się pomysł na utwór:

Czy istnieje bardziej odpowiedni temat dla piosenki Green Lung niż Necropolis Railway – prawdziwa linia kolejowa, która pod koniec XIX wieku przewoziła zwłoki i żałobników przez Londyn? Dodajcie do tego inspirację filmem grozy Death Line z 1972 roku, którego akcja rozgrywa się w londyńskim metrze, szalony neoklasyczny pojedynek organów i gitary przywołujący najlepsze momenty Richiego Blackmore’a i Jona Lorda oraz rekordowe dla Green Lung tempo 180 uderzeń na minutę, a otrzymacie drugi singiel z naszego czwartego albumu. Nie możemy się doczekać, aby zagrać go na żywo po raz pierwszy podczas koncertu z Acid Bath w Manchesterze. Uwaga na drzwi!

Tom Templar zdradził również, że utwór jest częściowo inspirowany nocnym życiem Londynu oraz imprezami w kultowym barze Helgi’s. Muzyk zwrócił także uwagę na osobliwy aspekt funkcjonowania Necropolis Railway:

Nawet po śmierci pasażerowie byli podzieleni na pierwszą, drugą i trzecią klasę. To było całkowicie absurdalne. Dla mnie to kwintesencja epoki wiktoriańskiej. Uwielbiam wyobrażenie, że zmarli raz w miesiącu wychodzą, by polować na żywych, korzystając z tej starej nekropolitalnej kolei.

GramTV przedstawia:

Necropolitan Line jest drugim utworem promującym album Necropolitan. Pierwszym singlem było opublikowane w ubiegłym miesiącu Evil In This House. Premiera nowego krążka została wyznaczona na 11 września nakładem wytwórni Nuclear Blast. Jeszcze przed premierą albumu Green Lung wystąpią w czwartek w Manchesterze u boku Acid Bath i Conan. Następnie zespół wyruszy w grudniu w największą w swojej dotychczasowej karierze trasę koncertową w roli głównej gwiazdy wieczoru.

Źródło:https://www.kerrang.com/mind-the-doors-check-out-green-lungs-sinister-new-rock-n-roll-single-necropolitan-line

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Mateusz "Gucio1846" Kapusta

Dziennikarz, lektor, zawodnik eSportowych mistrzostw świata eMotoGP :)

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Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112