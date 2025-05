Green Day z nowym materiałem. Zespół prezentuje dodatkowe utwory i teledysk do "One Eyed Bastard"

To nie koniec niespodzianek dla fanów, ponieważ na rozszerzonym wydaniu znalazły się również akustyczne wersje dwóch utworów z zeszłorocznego albumu: “Suzie Chapstick” i “Father To A Son”, a także pełna oryginalna tracklista “Saviors” z 2024 roku. Po ostatnich premierach singli “Smash It Like Belushi” oraz “Ballyhoo”, trio nie zwalnia tempa i dostarcza kolejną porcję świeżego materiału. Nowe kompozycje pokazują, że zespół wciąż potrafi zaskakiwać, balansując między punkową energią a emocjonalnym przekazem.

W recenzji albumu “Saviors” z ubiegłego roku w serwisie Kerrang, ocenionego na 4/5, napisano:

Saviors to album, na którym Green Day ponownie współpracują z producentem Robem Cavallo. To partnerstwo wyciąga z nich coś wyjątkowego, materiał jest prostszy niż monumentalny American Idiot, ale bardziej dojrzały niż Dookie. Często brzmi jak surowy zapis chwili w studiu – Billie Joe i jego magia trzech akordów i emocji. Weźmy chociażby grunge’owe Bobby Sox, pop-punkowe Coma City czy bezczelne Look Ma, No Brains! – wszystkie brzmią spontanicznie, żywo i autentycznie.

Rozszerzona wersja “Saviors” to gratka dla fanów zespołu i dowód na to, że Green Day wciąż mają wiele do powiedzenia. Rozszerzona wersja albumu “Saviors” jest już dostępna w sprzedaży. Poniżej możecie posłuchać wszystkich trzech, nowych utworów, a także obejrzeć teledysk do “One Eyed Bastard”. Co ciekawe, do ostatniej piosenki istnieje już animacja z krwiożerczą Myszką Miki. Tym razem, zespół zdecydował się jednak na aktorski klip.