Green Day roznieśli Coachellę. Zagrali swoje największe hity, a na koniec… podpalili palmę!

Zagrano też nowości z Saviors jak chociażby „Bobby Sox” (hymn społeczności LGBTQIA+) oraz „One Eyed Bastard”, a także coś z wczesnych etapów twórczości jak “Dookie” (1994), „Longview”, „Welcome to Paradise” oraz „Hitchin’ a Ride”. Podczas finałowego numeru „Good Riddance”, Billie Joe Armstrong zaprosił na scenę fana ubranego w czarną koszulkę na ramiączkach i skórzane spodnie z połyskującą klamrą. Artysta zażartował – “Ale przystojniak!”

Jak relacjonuje LA Times, cały występ był pełen energii, interakcji z publicznością i perfekcyjnej produkcji wideo. Armstrong często prowadził publiki w „call-and-response”, a podczas „Minority” i „Know Your Enemy” zaproszono fanów na scenę do wspólnego śpiewania. Zespół dostosował teksty do obecnych realiów. W „American Idiot” Armstrong wykrzyczał: „I’m not a part of a MAGA agenda”, co już wcześniej wzbudzało kontrowersje, między innymi u Elona Muska, z kolei w „Jesus of Suburbia” pojawił się wers: „Running away from pain like the kids from Palestine”.

Kulminacja koncertu była spektakularna i mowa tu „Good Riddance” z fajerwerkami. Niestety, jeden z nich zainicjował pożar palmy w pobliżu strefy artystów. Na szczęście służby szybko opanowały sytuację, choć, jak podaje The Express Tribune, nie wiadomo, czy ktoś ucierpiał. Jeden z uczestników napisał na X: