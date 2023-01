Great Western Trail: Argentyna – nowa wersja popularnej gry strategicznej

Wydawnictwo Rebel przypomina o jednej z nadchodzących premiery. Great Western Trail: Argentyna to nowa wersja docenionej gry strategicznej z 2016 roku. Wraz z nową edycją na graczy czeka parę niespodzianek.

Premiera gry planszowej Great Western Trail: Argentyna już na początku lutego

Great Western Trail: Argentyna gracze wcielą się w hodowców bydła, którzy muszą przetransportować swoje stada do portu w Buenos Aires. W trakcie podróży musimy zadbać o to, by wszystkie potrzeby zwierzyny zostały zaspokojone. Każda z wykonanych po drodze akcji zapewni nam bonusy i raczej nie będziemy się przy tym nudzić.



Podczas rozgrywki grjacy będą mogli stawiać budynki, kupować krowy na targu bydła, ulepszać swoje stacje kolejowe czy pomagać spotkanym po drodze rolnikom. W trakcie jednej partii przemierzymy mniej więcej 5 do 6 razy przemierzymy drogę do Buenos Aires. Zabawę wygrywa osoba, która na zbierze najwięcej punktów zwycięstwa.

Great Western Trail: Argentyna będzie posiadać wariant jednoosobowy

“Przemierzaj równiny pędząc bydło, aby odnaleźć swoją drogę do zwycięstwa! Załaduj dobra na statek w Buenos Aires zanim wypłynie w daleką podróż do jednego z wielkich europejskich portów” – czytamy w opisie gry.



Warto wspomnieć, że Great Western Trail: Argentyna oferuje nieco zmian względem oryginału, co z pewnością pozytywnie zaskoczy grczy. W tej wersji gry dostępny jest również wariant jednoosobowy, w którym zmierzysz się ze swoim odwiecznym rywalem – Pedro.



Premiera Great Western Trail: Argentyna już 10 lutego. Jeśli chcecie dowiedzieć się nieco więcej na temat gry, to zachęcamy do odwiedzenia strony wydawnictwa Rebel.



Great Western Trail: Argentyna - specyfikacja gry: