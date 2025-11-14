Gratka dla fanów Cyberpunka. Serial Edgerunners otrzyma kolekcjonerskie wydanie fizyczne

W grudniu do sprzedaży trafi limitowane wydanie kolekcjonerskie, które zawiera anime Cyberpunk: Edgerunners na dwóch płytach Blu-ray oraz zestaw wysokiej jakości dodatki. Przedsprzedaż jest już dostępna u wybranych sprzedawców.
Wydawnictwo PLAION Polska ogłosiło, że kompletna edycja kolekcjonerska animacji Cyberpunk: Edgerunners, którą mieliśmy okazję oglądać w serwise Netflix, trafi do sprzedaży już 5 grudnia 2025 roku. Przypomnijmy, że Cyberpunk: Edgerunners to świetnie przyjęte anime stworzone na motywach gry Cyberpunk 2077 od CD Pprojekt RED. Takie wydawnictwo może być idealnym prezentem na święta dla fanów uniwersum, ale trzeba mieć na uwadze, że jest to limitowany produkt, więc szybkość decyzji może mieć tu ogromne znaczenie.
Edycja limitowana Cyberpunk Edgerunenrs trafi do sprzedaży
Cyberpunk: Edgerunners to uznany serial anime przygotowany przez CD Projekt RED i studio Trigger. Animacja opowiada wstrząsającą historię Davida Martineza, czyli chłopaka z ulicy, który po osobistej tragedii postanawia zmienić swoje życie i zostać edgerunnerem, czyli wyjętym spod prawa najemnikiem znanym również jako cyberpunk.
David trafia do przestępczego półświatka kultowego Night City i staje do walki ze znienawidzonymi korporacjami. Anime ma do zaoferowania dziesięć mocnych odcinków, które między brutalnymi scenami akcji, poruszają również bardzo emocjonalne i często trudne tematy.
Tak przedstawia się zawartość Kompletnej Edycji Kolekcjonerskiej Cyberpunk: Edgerunners:
10-odcinkowa seria na dwóch płytach Blu-ray
Opakowanie limitowanej edycji
Okładka z ilustracją autorstwa Yoh Yoshinariego, projektanta postaci i reżysera animacji
112-stronicowa książka ze storyboardami 10 odcinka, autorstwa Hiroyukiego Imaishiego (w języku polskim)
48-stronicowa książka z ilustracjami
Trzy reprodukcje klatek animacji
Plakat z grafiką przygotowaną na drugą rocznicę serialu (67,2 cm na 35,6 cm)
Metalowa karta z grafiką
Zamówienia przedpremierowe na polskie wydanie Cyberpunk: Edgerunners — Kompletna Edycja Kolekcjonerska są już dostępne u wybranych sprzedawców. Premiera odbędzie się 5 grudnia. Cena? 389,89 złotych.
