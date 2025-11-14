Zaloguj się lub Zarejestruj

Gratka dla fanów Cyberpunka. Serial Edgerunners otrzyma kolekcjonerskie wydanie fizyczne

Mateusz "Gucio1846" Kapusta
2025/11/14 15:30
0
0

W grudniu do sprzedaży trafi limitowane wydanie kolekcjonerskie, które zawiera anime Cyberpunk: Edgerunners na dwóch płytach Blu-ray oraz zestaw wysokiej jakości dodatki. Przedsprzedaż jest już dostępna u wybranych sprzedawców.

Wydawnictwo PLAION Polska ogłosiło, że kompletna edycja kolekcjonerska animacji Cyberpunk: Edgerunners, którą mieliśmy okazję oglądać w serwise Netflix, trafi do sprzedaży już 5 grudnia 2025 roku. Przypomnijmy, że Cyberpunk: Edgerunners to świetnie przyjęte anime stworzone na motywach gry Cyberpunk 2077 od CD Pprojekt RED. Takie wydawnictwo może być idealnym prezentem na święta dla fanów uniwersum, ale trzeba mieć na uwadze, że jest to limitowany produkt, więc szybkość decyzji może mieć tu ogromne znaczenie.

Cyberpunk Edgerunners – edycja limitowana
Cyberpunk Edgerunners – edycja limitowana

Edycja limitowana Cyberpunk Edgerunenrs trafi do sprzedaży

Cyberpunk: Edgerunners to uznany serial anime przygotowany przez CD Projekt RED i studio Trigger. Animacja opowiada wstrząsającą historię Davida Martineza, czyli chłopaka z ulicy, który po osobistej tragedii postanawia zmienić swoje życie i zostać edgerunnerem, czyli wyjętym spod prawa najemnikiem znanym również jako cyberpunk.

David trafia do przestępczego półświatka kultowego Night City i staje do walki ze znienawidzonymi korporacjami. Anime ma do zaoferowania dziesięć mocnych odcinków, które między brutalnymi scenami akcji, poruszają również bardzo emocjonalne i często trudne tematy.

GramTV przedstawia:

Tak przedstawia się zawartość Kompletnej Edycji Kolekcjonerskiej Cyberpunk: Edgerunners:

  • 10-odcinkowa seria na dwóch płytach Blu-ray
  • Opakowanie limitowanej edycji
  • Okładka z ilustracją autorstwa Yoh Yoshinariego, projektanta postaci i reżysera animacji
  • 112-stronicowa książka ze storyboardami 10 odcinka, autorstwa Hiroyukiego Imaishiego (w języku polskim)
  • 48-stronicowa książka z ilustracjami
  • Trzy reprodukcje klatek animacji
  • Plakat z grafiką przygotowaną na drugą rocznicę serialu (67,2 cm na 35,6 cm)
  • Metalowa karta z grafiką

Zamówienia przedpremierowe na polskie wydanie Cyberpunk: Edgerunners — Kompletna Edycja Kolekcjonerska są już dostępne u wybranych sprzedawców. Premiera odbędzie się 5 grudnia. Cena? 389,89 złotych.

Tagi:

News
CD Projekt RED
edycja kolekcjonerska
Cyberpunk 2077
Netflix
cyberpunk
edycja limitowana
edycja specjalna
popkultura
anime
kolekcjonerki
wydanie fizyczne
kolekcjonerzy
edycja kompletna
Cyberpunk: Edgerunners
Plaion
Kolekcjonerka
zawartość
edycja pudełkowa
wydanie specjalne
Mateusz "Gucio1846" Kapusta

Dziennikarz, lektor, zawodnik eSportowych mistrzostw świata eMotoGP :)

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112