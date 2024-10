Gratka dla fanów bijatyk w Xbox Game Pass. Nowy tytuł debiutuje w ofercie

Warto przypomnieć, że w pakiecie Ultimate usługi Xbox Game Pass dostaliśmy w tym miesiącu dostęp do All You Need is Help, Legend of Mana, Trials of Mana i We Love Katamari Reroll+ Royal Reverie. Niestety w ramach rotacji następujące gry nie są już dostępne po zakupie subskrypcji: Dyson Sphere Program, Everspace 2, From Space, F1 Manager 2023 oraz Scorn.