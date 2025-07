„Granie w Xbox Game Pass jest niebezpieczne”? Gracze ostrzegają przed Call of Duty: WWII na PC

Chodzi o potencjalną lukę typu RCE (Remote Code Execution), która według graczy umożliwia hakerom zdalne uruchamianie kodu na komputerze ofiary. W praktyce oznacza to, że osoba grająca w WWII może nieświadomie udostępnić swój system złośliwemu oprogramowaniu, jeśli zostanie wykorzystana podatność w sieciowej infrastrukturze gry.

Call of Duty: WWII zadebiutowało niedawno w katalogu Xbox Game Pass, ale zamiast radości wielu graczy wyraża poważne obawy. Na forach i w serwisach społecznościowych pojawiły się ostrzeżenia, że granie w tę wersję na PC może wiązać się z realnym zagrożeniem bezpieczeństwa.

Ostrzeżenia te nie są bezpodstawne – w przeszłości podobne zarzuty pojawiały się już w kontekście starszych części serii Call of Duty. Problem jednak powrócił z nową siłą po dodaniu WWII do Game Passa, co znacząco zwiększyło liczbę aktywnych użytkowników.