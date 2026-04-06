Granie na konsolach przestaje być „łatwym wyborem”. Ceny rosną szybciej niż kiedykolwiek

Sprzęt do grania kosztuje dziś ponad dwa razy więcej niż dawniej.

Jeszcze nie tak dawno konsole były jedną z najbardziej przystępnych dróg wejścia do świata gier. Jednorazowy zakup pozwalał cieszyć się rozrywką przez lata, a ceny – choć zauważalne – pozostawały w granicach rozsądku. Dla wielu graczy moment kupna sprzętu był ekscytujący, ale nie wiązał się z poważnym obciążeniem finansowym. Jak jest dzisiaj i czy coś się w tej kwestii zmieniło? Ceny konsol wzrosły Według raportu serwisu GameRant.com sytuacja uległa jednak wyraźnej zmianie. Rozwój technologii, rosnące koszty produkcji oraz coraz bardziej zaawansowane podzespoły sprawiły, że ceny konsol systematycznie rosły, aż osiągnęły poziom trudny do zaakceptowania dla części odbiorców.

Jeszcze w czasach PlayStation, pierwszego Xbox czy Nintendo GameCube standardem było około 299 dolarów, co przekłada się na mniej więcej 1200–1300 zł. Był to poziom, który dla wielu osób pozostawał osiągalny, szczególnie biorąc pod uwagę długowieczność sprzętu. Z czasem ceny zaczęły jednak wyraźnie rosnąć. Już PlayStation 3 kosztujące nawet 599 dolarów, czyli około 2400 zł, pokazało, że producenci są gotowi przesuwać granice. Choć później pojawiły się próby stabilizacji rynku, dziś widać, że był to jedynie chwilowy przystanek. Obecna generacja tylko potwierdza ten trend. PlayStation 5 po podwyżkach sięga około 2600–3600 zł w zależności od wersji, Xbox Series X kosztuje około 2600 zł, a nawet tańsze warianty pokroju Xbox Series S zbliżają się do 1800 zł. Również Nintendo Switch 2, mimo wizerunku bardziej przystępnej platformy, startuje z poziomu około 2100 zł.

W efekcie widać wyraźną zmianę skali. Sprzęt, który kiedyś kosztował równowartość około 1000 zł, dziś potrafi być ponad dwukrotnie droższy. Nawet jeśli uwzględnić inflację i postęp technologiczny, różnica pozostaje odczuwalna. Warto przy tym zauważyć, że rosnące ceny konsol to tylko część większego zjawiska, które obejmuje cały rynek gier. Drożeją nie tylko same urządzenia, ale także produkcja gier, usługi subskrypcyjne czy akcesoria, co dodatkowo podnosi próg wejścia dla nowych graczy. Jednocześnie producenci coraz częściej rekompensują wysokie ceny sprzętu dodatkowymi usługami i ekosystemami, jak abonamenty czy integracje sieciowe, próbując uzasadnić rosnące koszty. Raport GameRant nie pozostawia wątpliwości – granica akceptowalnych cen została przesunięta. Konsole wciąż oferują wysoką jakość i wygodę użytkowania, ale przestają być oczywistym wyborem dla każdego. Dla wielu graczy zakup nowego sprzętu coraz częściej oznacza poważny wydatek, a nie spontaniczną decyzję. Dajcie znać w komentarzu, czy także odczuwacie tę różnicę cenową.

Jakub Piwoński Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.










