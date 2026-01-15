Granica absurdu znów przekroczona. Doom odpalony na ekranie elektrycznego garnka

Doom z 1993 roku to z jednej strony gamingowa klasyka. Z drugiej jednak to obecnie swoisty technologiczny mem, który co jakiś czas powraca.

Przy tym wszystkim memem nie jest może sama gra, co próby. Próby technologicznych zapaleńców, którzy starają się uruchomić praojca wszystkich FPS-ów na czym tylko się da.

Bo granie w Dooma na komputerze to już przeżytek

Tym razem zadania podjął się Aaron Christophel z Niemiec, który przy tym wszystkim wykorzystał garnek elektryczny Krups Cook4Me Smart. Ten został wyposażony w układ scalony Renesas R7S721031VC SoC z mikroprocesorem mikroprocesor Cortex-A9 400 MZ. Do tego dochodzi 128 MB pamięci RAM i tyle samo pamięci Flash. W praktyce to parametry wystarczające, by Doom ruszył.