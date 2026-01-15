Granica absurdu znów przekroczona. Doom odpalony na ekranie elektrycznego garnka

Doom z 1993 roku to z jednej strony gamingowa klasyka. Z drugiej jednak to obecnie swoisty technologiczny mem, który co jakiś czas powraca.
Przy tym wszystkim memem nie jest może sama gra, co próby. Próby technologicznych zapaleńców, którzy starają się uruchomić praojca wszystkich FPS-ów na czym tylko się da.
Bo granie w Dooma na komputerze to już przeżytek
Tym razem zadania podjął się Aaron Christophel z Niemiec, który przy tym wszystkim wykorzystał garnek elektryczny Krups Cook4Me Smart. Ten został wyposażony w układ scalony Renesas R7S721031VC SoC z mikroprocesorem mikroprocesor Cortex-A9 400 MZ. Do tego dochodzi 128 MB pamięci RAM i tyle samo pamięci Flash. W praktyce to parametry wystarczające, by Doom ruszył.
I ruszył. Gra id Software faktycznie ruszyła na ekranie garnka, co Christophel zaprezentował zresztą na opublikowanym przez siebie materiale wideo. Widać na nim, że strzelanka działa płynnie i korzysta nawet z funkcji dotykowych. Co ciekawe, rozgrywka zajmuje jedynie centralną część wyświetlacza, podczas gdy na jego krańcach programista umieścił przyciski odpowiedzialne za poruszanie się czy w ogóle za uruchomienie produkcji.
Sam Christophel podsumował udany eksperyment tak:
Nareszcie otrzymaliśmy Dooma na garnku… To było niezłe wyzwanie hakerskie na przesadnie przeinżynierowanym “inteligentnym urządzeniu”. W środku znajdziemy układy scalone od czterech firm: STM32F031 od sterowania temperaturą, PIC18F8 od przycisku wejściowego, ESP32 od WiFi oraz główny FW Renesas 400Mhz ARM A9.
Warto wspomnieć, że to zdecydowanie nie pierwszy raz, gdy Doom uruchamiany jest na urządzeniu, które nawet w minimalnym stopniu nie jest przeznaczone do grania. Legendarna strzelanka ruszała już na lodówkach, drukarkach, termostatów, powerbanków, a nawet na… teście ciążowym. Granicą w tym wypadku jest zatem jedynie wyobraźnia programistów, którzy podejmują się coraz bardziej absurdalnych inicjatyw.