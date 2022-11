GTA 6 z rewolucją w serii? Nowa funkcja może nie przypaść do gustu części graczy

Wrześniowy wyciek pierwszych materiałów z Grand Theft Auto VI wciąż nie daje o sobie zapomnieć. Niedawno szef Take-Two zapewnił, że pojawienie się nagrań z wczesnej wersji gry w sieci nie wpłynie na jej produkcję. Więcej problemów firma może mieć przez udostępnienie części kodu źródłowego do GTA V, w którym znalazły się m.in. informacje o wyciętej zawartości z GTA Online czy pliki anti-cheata. Jak na razie Rockstar nie musiał martwić się żadnymi związanymi z wyciekiem problemami w trybie sieciowym swojej gry. Deweloperzy mieli więc czas, aby zapytać się graczy w nowej ankiecie, jakim benefitem oferującym przez subskrypcję GTA+ byliby zainteresowani. Jedną z nich jest możliwość szybkiej podróży z poziomu mapy.

Grand Theft Auto VI z szybką podróżą?

W ankiecie subskrybenci mają do wyboru dodanie do gry nowej funkcji, którą byłaby szybka podróż lub bezpłatny dostęp do klasycznych gier Rockstara. Wyniki ankiety nie są jeszcze znane i nie wiadomo, czy szybka podróż wygra z darmowymi tytułami studia, ale graczom tyle wystarczyło, aby ich zdaniem deweloperzy testowali szybką podróż, która miałaby znaleźć się również w Grand Theft Auto VI.