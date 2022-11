Kod źródłowy GTA V wyciekł do sieci? Rockstar Games może mieć duży problem

W połowie września doszło do jednego z największych wycieków w historii growej branży. Grupa hakerów wykradła z serwerów Rockstar Games pliki zawierające wczesną wersję Grand Theft Auto 6. Do sieci trafiły nagrania oraz screeny z niezapowiedzianej jeszcze produkcji, które prezentowały grę w akcji. Kilka dni później londyńska policja zatrzymała hakera odpowiedzialnego za kradzież. Dalszy los nastolatka nie są znane i oczekuje on na wyrok w sprawie włamania na serwery. Informowano wtedy, że nieuprawnione osoby mogły wejść w posiadanie kodu źródłowego GTA V. Jak podaje serwis DSOGaming pliki trafiły do sieci i są możliwe do pobrania za pośrednictwem GitHub.

Co zawiera kod źródłowy GTA V?

Jak na razie nie ma żadnego potwierdzenia, że znajdujące się na stronie pliki to rzeczywiście kod źródłowy Grand Theft Auto V. Z relacji osób, które skusiły się na pobranie plików, wynika, że kod zawiera funkcje skryptowe, a także informacje o wyciętej zawartości z GTA Online, notatki deweloperów oraz część plików anti-cheata.