Grand Theft Auto VI: według analityków będzie to najważniejsza premiera w historii

Zainteresowanie grami w 2025 będzie dużo większe niż obecnie, ponieważ są optymistyczne prognozy odnośnie inflacji. Dotyczy to szczególnie planowanej premiery GTA 6. Prawdopodobnie nigdy nie było w branży ważniejszej rzeczy do wypuszczenia.

W wywiadzie dla Gamesindustry.biz , Mat Piscatella stwierdził, że premiera Grand Theft Auto VI, będzie doniosłym wydarzeniem , a w jego opinii, nawet największym, z jakim do tej pory mieliśmy do czynienia.

Z tej wypowiedzi można wysnuć wniosek, że rok 2025 będzie definiowany przez jedną grę, której premiera przyćmi wszystko co do tej pory pojawiło się na rynku. Pamiętajmy, że w tym roku mieliśmy już dwa nieoczekiwane hity, fenomenalne premiery Palworld i Helldivers II, które solidnie namieszały w branży. Jeśli nawet one będą zaledwie średniakami w porównaniu z GTA 6, to trudno sobie wyobrazić ciśnienia, jakie właśnie musi odczuwać zespół Rockstara.