Grand Theft Auto VI: ile czasu potrzebne będzie na ukończenie gry?

Jeśli sądziliście, że Rockstar wynagrodzi fanom długi czas oczekiwania na nową część, to jesteście w błędzie. Jak twierdzi LegacyKillaHD na X, powinniśmy spodziewać się czegoś na poziomie 35-40 godzin. I chociaż zapowiada to dość rozbudowaną przygodę, to fani mogli oczekiwać jednak nieco więcej. Jeśli pogłoska się potwierdzi to otrzymamy czas rozgrywki na poziomie poprzedniego Grand Theft Auto i nieco krótszy niż Red Dead Redemption 2.