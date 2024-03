Helldivers 2 na zwiastunie z ocenami. Twórcy oraz Sony chwalą się sukcesem gry

Helldivers 2 nadal radzi sobie świetnie na Steam i może pochwalić się dużą liczbą aktywnych graczy. Tymczasem Arrowhead Game Studios – wspólnie z firmą Sony – postanowiło przygotować nowy materiał promocyjny poświęcony wspomnianej produkcji. Do sieci trafił bowiem zwiastun przypominający o świetnym przyjęciu kooperacyjnej strzelanki przez branżowe media.

Według jednego z serwisów Helldivers 2 to jedna z najlepszych gier kooperacyjnych od dłuższego czasu. Redakcja PCMag stwierdziła z kolei, że najnowsza produkcja Arrowhead Game Studios oferuje „absurdalnie zabawną i chaotyczną” rozgrywkę. Dziennikarz IGN zapewnił natomiast, że spędzi ze wspomnianym tytułem jeszcze bardzo dużo czasu.

Warto dodać, że już jutro – 14 marca 2024 roku – w Helldivers 2 pojawi się zupełnie nowa obligacja wojenna o nazwie Cutting Edge. Niedawno do najnowszej produkcji Arrowhead Game Studios trafiły również mechy. Nie powinno to jednak nikogo dziwić, ponieważ deweloperzy jeszcze przed premierą zapowiadali, że będą rozwijać grę za pomocą bezpłatnych aktualizacji.

Na koniec przypomnijmy, że Helldivers 2 dostępne jest na komputerach osobistych oraz PlayStation 5. Jeśli natomiast jesteście ciekawi naszej opinii na temat najnowszej produkcji Arrowhead Game Studios, to zapraszamy Was do lektury: Recenzja Helldivers 2 - razem, ogniem, w słusznej sprawie!