Grand Theft Auto 5 prawdopodobnie wróci do katalogu PS Plus i to jeszcze w tym miesiącu

Skoro musimy dłużej czekać na GTA 6, to dlaczego by nie pograć dalej w piątkę?
Wygląda na to, że Grand Theft Auto 5 ponownie trafi do katalogu gier PlayStation Plus Extra i Premium, jeszcze w tym miesiącu. Informację jako pierwszy ujawnił znany insider billbil-kun z Dealabs, który wielokrotnie trafnie przewidywał nadchodzące zapowiedzi PlayStation.
GTA 5 prawdopodobnie wróci do katalogu PS Plus
Według przecieku, Grand Theft Auto 5 zostanie dodane do katalogu 18 listopada. Pozostałe produkcje mają zostać ujawnione około 12 listopada, jednak na ten moment ich lista pozostaje nieznana. Co ciekawe, GTA 5 można już nazwać stałym bywalcem PS Plusa, ponieważ to nie pierwszy raz gdy produkcja Rockstar Games trafia do usługi PlayStation – działo się to już dwukrotnie. Pierwszy raz gra pojawiła się w nim w grudniu 2023 roku, a później w listopadzie 2024 roku. Za każdym razem pozostawało dostępne przez około sześć miesięcy, zanim zostało usunięte.
Przepraszamy za dodatkowy czas oczekiwania, ale te miesiące pozwolą nam dopracować grę na poziomie, którego oczekujecie i na który zasługujecie. Jesteśmy niezwykle podekscytowani, że gracze w końcu odwiedzą rozległy stan Leonida i wrócą do współczesnego Vice City.
Tymczasem październikowe tytuły w katalogu PS Plus nadal są dostępne, a znajdziecie wśród nich między innymi takie tytuły jak Silent Hill 2, Until Dawn, Yakuza: Like a Dragon lub As Dusk Falls. Sony jeszcze oficjalnie nie potwierdziło dodania GTA 5, ale ogłoszenia listopadowej oferty powinniśmy spodziewać się lada dzień, a znając celność leakera, przeciek związany z powrotem piątej części serii do katalogu zapewne się sprawdzi.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!