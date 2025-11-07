Grand Theft Auto 5 prawdopodobnie wróci do katalogu PS Plus i to jeszcze w tym miesiącu

Wygląda na to, że Grand Theft Auto 5 ponownie trafi do katalogu gier PlayStation Plus Extra i Premium, jeszcze w tym miesiącu. Informację jako pierwszy ujawnił znany insider billbil-kun z Dealabs, który wielokrotnie trafnie przewidywał nadchodzące zapowiedzi PlayStation.

GTA 5 prawdopodobnie wróci do katalogu PS Plus

Według przecieku, Grand Theft Auto 5 zostanie dodane do katalogu 18 listopada. Pozostałe produkcje mają zostać ujawnione około 12 listopada, jednak na ten moment ich lista pozostaje nieznana. Co ciekawe, GTA 5 można już nazwać stałym bywalcem PS Plusa, ponieważ to nie pierwszy raz gdy produkcja Rockstar Games trafia do usługi PlayStation – działo się to już dwukrotnie. Pierwszy raz gra pojawiła się w nim w grudniu 2023 roku, a później w listopadzie 2024 roku. Za każdym razem pozostawało dostępne przez około sześć miesięcy, zanim zostało usunięte.