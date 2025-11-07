Zaloguj się lub Zarejestruj

Grand Theft Auto 5 prawdopodobnie wróci do katalogu PS Plus i to jeszcze w tym miesiącu

Mateusz "Gucio1846" Kapusta
2025/11/07 20:00
Skoro musimy dłużej czekać na GTA 6, to dlaczego by nie pograć dalej w piątkę?

Wygląda na to, że Grand Theft Auto 5 ponownie trafi do katalogu gier PlayStation Plus Extra i Premium, jeszcze w tym miesiącu. Informację jako pierwszy ujawnił znany insider billbil-kun z Dealabs, który wielokrotnie trafnie przewidywał nadchodzące zapowiedzi PlayStation.

GTA 5
GTA 5

GTA 5 prawdopodobnie wróci do katalogu PS Plus

Według przecieku, Grand Theft Auto 5 zostanie dodane do katalogu 18 listopada. Pozostałe produkcje mają zostać ujawnione około 12 listopada, jednak na ten moment ich lista pozostaje nieznana. Co ciekawe, GTA 5 można już nazwać stałym bywalcem PS Plusa, ponieważ to nie pierwszy raz gdy produkcja Rockstar Games trafia do usługi PlayStation – działo się to już dwukrotnie. Pierwszy raz gra pojawiła się w nim w grudniu 2023 roku, a później w listopadzie 2024 roku. Za każdym razem pozostawało dostępne przez około sześć miesięcy, zanim zostało usunięte.

Zapewne plan zakładał, że GTA 5 posiedzi w ofercie PS Plus akurat do premiery Grand Theft Auto 6, które pierwotnie miało trafić na rynek 26 maja 2026 roku. Niestety sytuacja uległa zmianie, ponieważ w czwartek Rockstar Games zmieniło datę premiery wyczekiwanego hitu na 19 listopada 2026 roku. Rockstar w swoim oświadczeniu napisał:

GramTV przedstawia:

Przepraszamy za dodatkowy czas oczekiwania, ale te miesiące pozwolą nam dopracować grę na poziomie, którego oczekujecie i na który zasługujecie. Jesteśmy niezwykle podekscytowani, że gracze w końcu odwiedzą rozległy stan Leonida i wrócą do współczesnego Vice City.

Tymczasem październikowe tytuły w katalogu PS Plus nadal są dostępne, a znajdziecie wśród nich między innymi takie tytuły jak Silent Hill 2, Until Dawn, Yakuza: Like a Dragon lub As Dusk Falls. Sony jeszcze oficjalnie nie potwierdziło dodania GTA 5, ale ogłoszenia listopadowej oferty powinniśmy spodziewać się lada dzień, a znając celność leakera, przeciek związany z powrotem piątej części serii do katalogu zapewne się sprawdzi.

Źródło:https://www.videogameschronicle.com/news/grand-theft-auto-5-will-reportedly-be-returning-to-the-ps-plus-game-catalog-this-month

Mateusz "Gucio1846" Kapusta

Dziennikarz, lektor, zawodnik eSportowych mistrzostw świata eMotoGP :)

